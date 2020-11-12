街頭持刀隨機劃騎士脖子 婦判刑3年還要監護5年
劉姓婦人被控持摺疊刀朝余姓男機車騎士的脖子劃，犯案後收押，依殺人未遂罪起訴，台北地院開庭，劉婦認罪，法官今天判她有期徒刑3年，刑後入指定處所監護5年。可上訴。
法院月前開庭時，劉婦的辯護律師說，劉婦患有思覺失調症，沒有前科又認罪，建議法官輕判或者判緩刑，再讓劉婦到醫院強制治療即可，檢察官主張劉婦應先執行刑期，刑後再去治療。
檢方指控，今年5月14日凌晨，劉婦獨自在台北市街頭遊盪，4時40分許，她在林森北路、長安東路口見到停等紅燈的余姓機車騎士，拿摺疊刀從余的脖子劃下一刀。
余被劃後對劉婦罵稱「沒見過壞人喔！」，劉婦跪地認錯逃跑，警方根據目擊計程車司機指證，約10分鐘後即逮捕劉女。
劉女到案坦承犯罪，她供稱，因常聽到有個聲音叫她殺人，擔心不照著做會反而會被殺害，才在街頭找人隨機犯案，檢方偵查認定劉婦犯殺人未遂罪，有再犯之虞，聲請羈押獲准，依殺人未遂罪嫌起訴她。
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