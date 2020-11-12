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2線3警官涉貪服刑中喊「願測謊」 妻淚求重啟調查

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市警局前2線3星警官林振宏涉向電玩業者收賄，被判刑16年定讞，他今年8月入監後仍堅稱遭誣陷，向高雄高分院聲請再審，遭裁定駁回，但家屬沒放棄由林妻再次聲請再審。林妻今下午出庭聲淚俱下，鞠躬喊「請法官重啟調查」，理平頭卻明顯頭髮斑白的林振宏，也說「願意接受測謊證明自己清白！」

林振宏（54歲）的雷姓妻子開庭時說，此案從來沒有直接證據，無電玩業者、白手套、其他員警指她先生收錢，法官單憑同案被告三民二分局前分局長李世昌的說法，就認定收賄，但李跟她先生原本就不合，以及為了減低刑責、降低不法所得動機而陷害。

林妻語帶哽咽說，「法院若要判我先生有罪，請交代具體證據再哪？」她更當庭起身鞠躬，懇求「請法官重啟調查」。

林振宏委任律師提出3個事證，第1為李世昌的說詞破綻多，李擔任專勤組長、林是副組長，但李比林晚到任又提早調走，判決認定業者僅於李在任期間行賄，並不合常理；第2為李世昌與林振宏之間不合，專勤組員警、業者白手套都知道，李恐有設詞誣陷柯能，第3是林振宏被指財產來源不明，林已舉證南投鹿谷老家種茶收入，應由檢方舉證財產不法之處。

「這是冤獄！」林振宏則舉例「媽媽嘴雙屍案」凶嫌謝依涵曾誣指老闆為凶手，也指李世昌為減刑、減少犯罪所得、保護小三誣陷他；至於財產來源，林解釋，2011到2016年他薪水800多萬、妻子300多萬，且2011年之前夫妻薪資也有1700多萬，加上父母還有贈與，超過檢方懷疑的不明財產，他強調「我可以接受測謊，證明自己清白」。

今屬聲請再審的準備程序庭，審判長花20幾分鐘聽完林妻、律師及林振宏說法就結束，暫未定下次庭期。

高雄市警局前2線3星警官林振宏（右起）遭控收賄判16年徒刑，已入監服刑，但他妻子聲請再審。本報資料照
高雄市警局前2線3星警官林振宏（右起）遭控收賄判16年徒刑，已入監服刑，但他妻子聲請再審。本報資料照

測謊 收賄 律師

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