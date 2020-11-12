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無期徒刑毒販法務部撤銷假釋 最高法院卻「立即放人」
男子簡和平因連續販賣毒品被判無期徒刑定讞而入監執行，假釋後交付保護管束，期間再犯妨害風化判2月徒刑，得易科罰金，法務部撤銷假釋，簡2012年再度入獄服殘刑至今；他不服聲明異議被台南高分院駁回，抗告後最高法院刑一庭根據司法院釋字796號解釋，裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」，立即停止讓簡執行殘刑，讓簡回復假釋繼續保護管束，簡昨天也已出監。
大法官上周五作出釋字796號解釋認為，只因犯罪受有期徒刑宣告就撤銷假釋，部分違憲，即日失效；相關條文修正前，相關機關就假釋中因故意又犯罪，被判緩刑或六月以下徒刑者，應「審酌」是否要撤銷假釋。
最高法院刑一庭裁定認為，大法官解釋有拘束全國的效力，可以不用等大法庭裁判即可逕行裁定；再者，法務部撤銷簡的假釋，未循法律明定程序，也違背釋字681號解釋要求的正當程序，顯然有瑕疵，「法務部未具體審酌即撤銷假釋，係屬不當」。
刑一庭認為，簡假釋出監再犯妨害風化罪前，僅犯普通賭博罪一次，其餘保護管束期間，工作、生活、家庭均正常，此外沒有其他違規、危害社會情事；簡歷經監獄嚴格審核才認定有悔悟而獲假釋，且他撤銷假釋後已在監服刑近8年，認為沒有在監執行殘刑的必要，撤銷原裁定，自為裁定將撤銷法務部撤銷假釋的處分、執行殘刑的檢察官指揮書，處分既經撤銷，簡立即回復假釋狀態。
最高法院刑七庭昨針對黃姓、林姓等4件不服撤銷假釋聲明異議抗告案，裁定撤銷「法務部撤銷假釋處分」；刑一、刑七庭裁定有所不同，不同之處在於刑一庭裁定中認為應「停止執行殘刑」，也意指要「立即放人」。
然而，撤銷假釋屬於行政處分，由法務部假釋審查委員會決定是否得假釋或撤銷假釋，大法官解釋也認為假釋期間再犯輕罪者應由相關機關「審酌」是否撤銷假釋，但刑一庭的裁定「立即放人」被外界質疑侵害行政裁量權。
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