快訊

台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陰莖增大手術注射填充物竟變「山苦瓜」 醫師挨告結果出爐

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名男子進行陰莖增大手術，不料龜頭竟出現大小不一、凹凸不平的顆粒物，外觀貌似山苦瓜。示意圖／ingimage
北市一名男子進行陰莖增大手術，不料龜頭竟出現大小不一、凹凸不平的顆粒物，外觀貌似山苦瓜。示意圖／ingimage

北市一名李姓男子今年去醫美診所，進行陰莖增大手術，不滿龜頭出現大小不一、凹凸不平的顆粒物，嚴重影響外觀及功能，控告執刀林姓醫師、陳姓負責人等3人涉過失傷害罪。台北地檢署查出，醫師在術前已善盡告知義務，並無過失，今給予3人不起訴處分。

檢方調查，今年3月、4月間，前往醫美診所注射長效型填充物「雅得媚(Aquamid)」至龜頭，術後表現卻出現大小不一顆、凹凸不平的顆粒物，甚至造成勃起障礙，因此控告診所陳姓負責人和兩名林姓醫師，涉嫌過失傷害罪。

診所醫師辯稱，是合法使用填充物，李男在去年7月18日和8月13日，分別由1名75歲林姓醫師及另1名48歲林姓醫師，施以注射「雅得媚」填充物手術。術後，李男也說龜頭出現傷害，診所出於無奈，只好支付1萬6000元紅包。

當時，雙方已經簽署和解書，李男具狀撤告，檢方依法不起訴3人。今年3、4月間，李男再至診所動手術，希望能夠修復龜頭，不料術後僅有部分區域增大，外觀依然貌似「山苦瓜」。李男認為手術涉有過失，再度對診所陳姓負責人及兩名林姓醫師提告。

檢方認為，填充物「雅得媚」有經我國主管機關許可使用，且依雙方和解書記載，「本診所在注射填補陰莖龜頭前，醫師已經根據學理、國內外相關文獻所載治療風險，已經明確告知客人施用雅得媚注射，「同時修復凹凸不平至客觀可以接受」。

檢方認為，顯然診所醫師在事前就已善盡告知義務，並無過失，且外觀美醜定義因人而異，即使自我感覺龜頭有缺憾，也不符合傷害罪的客觀構成要件；李男拿術後4個月的診斷，以證明勃起障礙，此部分也無法證明因果關係，今依罪嫌不足，不起訴3人。

醫師 手術 傷害罪

延伸閱讀

國泰首創將疫苗接種、癌症篩檢納入外溢保單回饋項目

割包皮有助增進性能力？泌尿科醫告訴你該不該割包皮

巧克力囊腫復發導致卵巢壞死 女子憾影響一半受孕機率

40歲熟女鬧坐骨神經痛 原來幼年練體操受傷惹禍

相關新聞

男酒駕撞死人要20歲兒頂替 檢：惡行重大求刑10年以上

46歲蘇姓男子今年7月清晨5時許酒後駕車行駛嘉義縣道164線道，在速限僅70公里的道路上，飆到超過100公里，撞上黃姓婦...

無期徒刑毒販法務部撤銷假釋 最高法院卻「立即放人」

男子簡和平因連續販賣毒品被判無期徒刑定讞而入監執行，假釋後交付保護管束，期間再犯妨害風化判2月徒刑，得易科罰金，法務部撤...

陰莖增大手術注射填充物竟變「山苦瓜」 醫師挨告結果出爐

北市一名李姓男子今年去醫美診所，進行陰莖增大手術，不滿龜頭出現大小不一、凹凸不平的顆粒物，嚴重影響外觀及功能，控告執刀林...

曾批加利口罩出包！強調不走旁門左道 如今為趕貨觸法業者道歉

彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，盧姓負責人被依違...

屏東、台南破製毒工廠市價上億元 首腦判6年10月徒刑

屏東、台南檢警去年底查獲林姓男子為首製造安非地命集團共5人，在台南多處查扣第二級毒品安非他命約6.46公斤、第四級毒品假...

佯稱是陸軍副食供應商 稱「供應國軍三餐伙食」詐財

廖男佯稱是陸軍後勤指揮部副食供應中心坪林副供站的供應商，邀呂女入夥，向呂女詐財；廖又佯稱是律師，以代寫訴狀，或在臉書網路...

男招攬民眾投資代操期貨保證獲利 違法吸金千萬遭起訴

北部地區一名黃姓男子2016年起，向親友佯稱可代操期貨並保證獲利，可得10％至20％月息，直到付不出款項遭投資人檢舉。台...

急煞擋挑釁最高罰2.4萬元 新北今年有153件

新北有名汽車駕駛被檢舉在馬路上突然急煞遭罰1萬8000元，不過該名駕駛指出是遭其他車輛逼車，不過法官檢驗相關證據並未有逼...

代課老師上班第一天請產假 被勞保局拒絕加保怒提告

新竹市培英國中林姓歷史代理教師前年到職日剛好生產、請產假，勞動部勞工保險局以她未到職為由，取消投保勞保的資格，也不退已繳...

影／駕駛憂遭檢舉達人錄下 不聽義交指揮吞罰單

台中市梧棲區大智路因施作工程縮減車道，林姓男子駕駛自小客車於大智路直行車道停等左轉號誌燈，欲左轉港埠路，致後方車輛受阻，...

桃園楊梅員警不實核銷洗衣費判刑6月 警備隊長獲判無罪

桃園市警察局楊梅分局曾姓警備隊長、彭姓員警被控，為達每人每月洗衣費400元執行率百分之百，不實核銷洗衣單據4300元，檢...

酷刑罪還在評估 法務部：無擴大修法決定

針對報載「濫權追訴罪擬擴大，司法警察納入」等，法務部今天發聲明說，所謂「酷刑罪」仍在評估研議，在取得外界共識前，並無擬擴...

熱門新聞

19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

期中考周連續2人輕生 台大男學生今晚被發現陳屍住處

台大男陸生宿舍上吊身亡 教育部證實

彰檢查獲國家隊又出包！偷跑擴充產能 販售未經許可口罩

畫面曝光！年輕男偷開公車沿路撞 警怒斥「搞什麼東西啊」

影／嘉義市傳女兒砍媽媽 女兒遭上銬逮捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。