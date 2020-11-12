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曾批加利口罩出包！強調不走旁門左道 如今為趕貨觸法業者道歉

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，盧姓負責人被依違反藥事法罪嫌以80萬元交保，盧姓老闆下午也透過聲明道歉「程序有欠周詳，內部深切檢討改進！」，強調口罩品質一定沒問題，但若消費者對二廠生產口罩有疑慮，將無條件辦理退貨。

這也是實施雙鋼印口罩後，彰化首例查獲違法口罩案，今天下午盧姓老闆接受記者電訪表示，他們9月即申請工廠登記許可，目前還在審核中，因為有國內外廠商訂單壓力，才會急著要擴廠，且已取得美國FDA更高等級的外科手術用口罩認證，口罩品質絕對是國內數一數二，並不是外界所說的黑心口罩。

讓地方訝異的是9月發生「加利科技」將中國製口罩混裝為台灣製口罩販售時，當時盧姓責人還在官網上發表看法指出「有些國家隊未如期繳交數量給政府」，更強調他們公司不會以「旁門左道」製造口罩，還贏得網路一片讚聲，沒想到事隔二個月後，他們竟也違法生產口罩。

不過盧姓負責人下午即發出聲明表示，因國際疫情嚴峻，正擴建第二廠，以供國內外防疫需求，第二廠已積極申請醫療口罩製造廠許可中，但因為趕製國外訂單，才在未取得衛生福利部審核即先行試機生產，程序有欠周詳，內部深切檢討改進。

盧姓業者說，他們的口罩已取得美國FDA更高等級的外科手術用口罩之認證，並被美國防疫物資列為優先採購名單，是為了因應疫情需求外銷，才會讓二廠先生產口罩，強調他們的口罩品質獲得歐美各國肯定，但若消費者對9月28日後二廠生產之口罩有疑慮，消費者可持產品及發票至原購買單位辦理退貨。

據了解盧姓業者平常也熱心公益，對於自己公司被說成生產「黑心口罩」，語氣中透露出無奈懊悔。

彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。圖／彰化地檢署提供

口罩 疫情 手術 加利

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