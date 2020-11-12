聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東、台南破製毒工廠市價上億元 首腦判6年10月徒刑
屏東、台南檢警去年底查獲林姓男子為首製造安非地命集團共5人，在台南多處查扣第二級毒品安非他命約6.46公斤、第四級毒品假麻黃鹼200公斤及製毒原料器具等，警方估計，如全數製成安非他命，市值達上億元。林等5人坦承犯行，台南地院合議庭認林共同製造第二級毒品分處6年10月至4年不等徒刑，可上訴。
檢警調查，林姓主嫌欲製造安非他命，無法獨力完成，自2019年7、8月間起，分別找來林姓、許姓、姜姓、邱姓男子等4人參與。林等人到台南、屏東化工行多次購入製造安毒所需原料、器具及防護用品，並在台南地區借用或承租洗車場、雞寮鐵皮屋及民宅，藏置製造毒品原料、器具處所及製造安毒。
林每次以1000、2000元報酬，指示許等人協助搬運製毒原料與器具，並交付工作用手機且以Facetime作為聯絡工作用。 去年10、11月間，林向綽號「阿財」男子，先賒帳購得製造安非他命大料約100公斤，並約定製造成功後，將成品交由「阿財」出售並抵付賒帳款項。
去年11、12月間，林等一行人前往新化區軍用靶場旁空地進行第一階段「鹵化」，並由林自行在網路習得的製毒技術在現場洗料，其他人分別把風、協助搬運、清洗製毒器具或曬乾麻黃素等。隨後在學甲透天厝進行第二階段「氫化」及第三階段「純化」的製毒行為，成功製造安毒。
直至去年12月22日，警方獲悉林等5人製毒行動，檢方指揮屏東、台南警方兵分多路搜索，當場查獲扣第二級毒品安非他命約6.46公斤、第四級毒品假麻黃鹼200公斤及製毒原料器具等物。
林等5人在偵查及台南地院審理中均坦承不諱。合議庭認為，林等5人所為，均犯修正前毒品危害防制條例製造第二級毒品罪，行為分擔，均為共同正犯，分別量處6年10月至4年不等徒刑，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言