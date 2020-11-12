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男酒駕撞死人要20歲兒頂替 檢：惡行重大求刑10年以上

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

46歲蘇姓男子今年7月清晨5時許酒後駕車行駛嘉義縣道164線道，在速限僅70公里的道路上，飆到超過100公里，撞上黃姓婦人，蘇男見黃婦倒地不起，疑似死亡，竟離開現場，要20歲兒子來頂替，黃婦送醫急救不治，嘉義地檢署依公共危險、肇事遺棄罪起訴蘇男，檢方認為蘇惡性重大，向法院求處10年以上徒刑。

檢方調查，蘇男今年7月26日晚間11時許，先前往嘉義市友愛路某家KTV聚會飲酒，席間蘇的20歲長子、19歲次子都在場，翌日5時許蘇再酒駕到一間按摩店按摩，但因該店已打烊，蘇男便駕車離去。

蘇男因受酒精影響失去判斷及注意能力，在速限僅70公里的縣164號道路狂飆超過100公里，不時左右偏移，在交叉路口時未減速慢行，撞上務農的黃姓婦人駕駛的貨車，貨車隨即翻覆，蘇男再往前59公尺後停下。

蘇見黃婦倒地不起，疑以死亡，因曾有酒駕前科，擔心被判處重刑，便離開現場，沒有幫忙叫救護車，反而撥打電話給長子要兄弟倆駕車到場，並指示長子頂替為肇事者，次子和他則洋裝為乘客，並向員警供稱當時都坐在後座。

黃婦送醫後，因頭部重創、身體多處骨折，當天9點便不治身亡。警方深入追查發現，蘇的長子身上無外傷，不像有強烈撞擊，調閱監視器也發現駕駛身著白色上衣，但蘇子卻穿黑色上衣，才發現他頂替蘇男，將蘇男逮捕，並依涉嫌重罪、有逃亡之虞等理由聲押獲准至今。

蘇男辯稱，他坦承要長子頂替，但他沒有喝酒，只是去KTV看傳播小姐有無上班，也不記得去ＫＴＶ是誰付款。

檢方查扣蘇男手機採證，發現他案發前曾詢問友人「國」，在哪喝，還傳給另名友人說「正在喝」，並傳送一張桌上有啤酒照片。蘇妻期間曾傳訊要蘇開車別再喝酒，蘇只回答「嗯」，蘇男長子面對也傳訊給她「爸爸正在喝酒」，再再顯示蘇男有飲酒事實。

檢方審酌，蘇男犯後態度極為惡劣，毫無悔意，直到檢警出示證據，仍不斷否認，所產生危害極高，建請法院求處10年以上徒刑，蘇男兄弟倆則頂替罪起訴。

死者黃姓婦人駕駛的小貨車當時翻覆。記者李承穎／翻攝
死者黃姓婦人駕駛的小貨車當時翻覆。記者李承穎／翻攝
檢警調閱監視器發現，蘇男長子當天到場穿黑色上衣，和肇事駕駛穿著白色上衣不同。記者李承穎／翻攝
檢警調閱監視器發現，蘇男長子當天到場穿黑色上衣，和肇事駕駛穿著白色上衣不同。記者李承穎／翻攝

嘉義 酒駕 按摩

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