台東技訓所手機會客 95歲父親視訊無期徒刑兒

50歲馮姓男子因案被判無期徒刑入監，5年前移監東成技訓所後，馮男的父親就未辦理接見。95歲的馮父今年2次申請手機視訊會客，當視訊時，馮男當場頻頻拭淚。

今年50歲的馮男是在父親45歲時出生，馮父中年得子相當疼愛馮男。民國95年、馮男36歲時因案被判無期徒刑入監，當時已81歲高齡的馮父相當不諒解。

民國104年馮男移監台東東成技能訓練所後，馮父就從未到台東探監，馮男也未告知技訓所他的父親為何不到台東探監。

今年法務部矯正署推動「行動接見」，收容人與家屬可透過手機視訊會客，馮父在3月、6月間接申請「行動接見」。技訓所人員說，馮男透過視訊看到馮父時相當激動，雖然聽不到馮父說什麼，但從窗戶外看到馮男頻頻拭淚。

技訓所人員表示，馮男被判無期徒刑，雖已服刑14年，但不知何時才能出獄，馮父已95歲高齡，馮男每次談到馮父時都很激動。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺指出，無期徒刑收容人服刑滿25年後可申請假釋，如果假釋一直未過就不能出獄，繼續在監獄服刑沒有期限。

除了馮男，還有一名高齡90歲的母親，64歲兒子因毒品案被判刑18年4個月，目前還有13年刑期，她憂心等不到兒子出獄，每個月都奔波360公里，還在火車站夜宿1晚，只為到台東技訓所見服刑兒子。

今年中秋節，東成技訓所輔導科長吳永祥特別趕到台中，幫老婦在手機上裝設接見軟體，當場與300公里遠的技訓所連線，老婦在手機螢幕看到兒子的瞬間，當場老淚縱橫。

東成技訓所秘書楊垂雄表示，矯正署今年試辦東部及離島6個監所「行動接見」讓家屬與收容人透過行動電話視訊，服務對象以年長、行動不便家屬以及突發事件優先。

楊垂雄指出，東成技訓所試辦成效良好，矯正署預計在11月底前，完成全國51個監所的建置，屆時所有收容人的家屬都可到矯正署網頁下載接見軟體，但服務對象還是以年長、行動不便家屬及突發事件優先，可透過手機遠端接見收容人。