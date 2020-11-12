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2男北市路邊小便被勸阻起爭執 雙方互毆都法辦

中央社 / 台北12日電

49歲程姓男子及34歲林姓男子昨晚因內急在北市信義區福德街路邊小便，路過的呂姓男子及周姓女子上前勸阻，雙方因而發生爭執扭打，警方獲報到場制止，將4人送醫並法辦。

台北市政府警察局信義分局福德街派出所昨晚9時許獲報，指轄內福德街附近發生毆人傷害案，立即啟動快打警力趕抵現場，將互毆4人強勢喝止隔離，並控制現場狀況。

經警方調查了解，起因為程姓及林姓男工人因內急且一時找不到廁所，2人貪圖一時方便在路邊小便，被行經民眾呂男及周女勸阻，雙方一言不合，竟因此發生爭執扭打。

警方到場後將雙方分隔，並通報救護人員將4人分別送往台北醫學大學附設醫院、台北市立聯合醫院忠孝院區檢查，全案將4人依涉傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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