佯稱是陸軍副食供應商 稱「供應國軍三餐伙食」詐財

廖男佯稱是陸軍後勤指揮部副食供應中心坪林副供站的供應商，邀呂女入夥，向呂女詐財；廖又佯稱是律師，以代寫訴狀，或在臉書網路販售Switch主機、遊戲卡詐財，共向呂女等人詐得新台幣30萬4689元，廖否認犯行，檢察官不採信，台中地檢署今天依違反律師法、詐欺等罪將他起訴。

起訴書指出，廖男（42歲）去年透過臉書社團「免費法律諮詢」網站而結識呂女，明知他不是陸軍後勤指揮部副食供應中心坪林副供站供應商，去年8月14日以Line 向呂女佯稱他承包坪林副供站，負責供應國軍三餐伙食，推薦呂女加入一起來賺錢，呂女匯款9萬9900元至廖的帳戶。

同年8月25日下午，廖向呂女佯稱颱風季節到了，物價一定會上漲，坪林副供站有資金問題需週轉，先借他資金，他一定會歸還，呂女信以為真，又匯款9萬3789元至廖的兒子郵局帳戶。

廖男明知自己無律師證書，以代為撰寫訴狀、處理案件，向周女詐財6萬元、向張女詐財5萬6000元、向鄒男詐財7萬5000元。經被害人報警處理。