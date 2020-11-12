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男招攬民眾投資代操期貨保證獲利 違法吸金千萬遭起訴
北部地區一名黃姓男子2016年起，向親友佯稱可代操期貨並保證獲利，可得10％至20％月息，直到付不出款項遭投資人檢舉。台北地檢署清查，目前約有10名被害人，黃男共吸金達1000萬元，今依違反銀行法、刑法詐欺等罪將他起訴。
檢方調查，2016年至2018年間，黃姓男子向親朋好友佯稱可協助代操期貨，並且保證獲利，每月可得10%至20％利息。親友趨之若鶩，一個拉一個入坑，各自與黃男簽訂投資契約書，其中有被害人與黃男約定，黃男如遲延給付利息應無條件全數退還本金。
原本黃男有按月付利息，直到一名被害人起疑心，向調查局檢舉。黃男到案供稱，有收取投資款項，並約定保本。檢察官清查發現，黃男以相同手法在全國各地招攬投資，目前約有10名被害人，共吸金達1000萬元，今依違反銀行法、刑法詐欺等罪起訴黃男。
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