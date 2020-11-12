代課老師上班第一天請產假 被勞保局拒絕加保怒提告

新竹市培英國中林姓歷史代理教師前年到職日剛好生產、請產假，勞動部勞工保險局以她未到職為由，取消投保勞保的資格，也不退已繳的保險費，她不服提行政訴訟，台北地方法院判她勝訴，勞保局應准她加保；據悉，勞保局未提上訴，全案確定。

林女提告主張，她在培英國中的聘期自2018年8月20日開始，但她前一晚因懷孕陣痛住院，20日待產，校方也同意由家人辦理到職手續，也依規定請產假。

未料，勞保局審查後，認為林女2018年8月19日至23日住院，且於20日分娩，因此以未到職為由，自同年8月20日取消她的投保資格也不退還已繳的保險費。

林女認為，她已經請分娩假獲准，本沒有出勤必要，且同日也是暑假，老師沒有出勤必要，若依勞保局的標準，老師在寒暑假期間均須先退保，開學後再次加保，不符合常情。

再者，根據規定及勞委會函釋，勞工縱使為實際工作，甚至保留職位而未支薪，只要勞資雙方間契約存在，雇主仍可為勞工加保，女性勞工分娩請假期間不得退保。

勞保局抗辯，勞工保險是在職保險，勞工應有實際到職、從事工作，才可由雇主加保，林女加保當天沒有到校報到，不符合加保資格。