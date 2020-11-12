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影／駕駛憂遭檢舉達人錄下 不聽義交指揮吞罰單

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市梧棲區大智路因施作工程縮減車道，林姓男子駕駛自小客車於大智路直行車道停等左轉號誌燈，欲左轉港埠路，致後方車輛受阻，王姓義交見狀示意該車靠左方停等，未料林男擔心靠左停等恐遭檢舉達人錄影檢舉，未遵從義交指揮，且剛好左轉號誌亮起，車子遂欲往前後左轉，致輕微掃過義交，幸好人未受傷。警方依道路交通管理處罰條例處900元以上、1800元以下罰鍰。

昨天上午10時52分，54歲林姓男子駕駛自小客車行經梧棲區大智路與港埠路口， 因大智路正施作地下道工程而縮減車道，林男因車道縮減將車停於直行車道停等左轉號誌燈，致後方車輛受阻，王姓義交見狀，立即示意該車靠左方停等，以利後方來車通行。

不過，林男未遵從義交指揮，且剛好左轉號誌亮起，林男遂開車欲往前後左轉，車輛不慎輕微掃過王姓義交，幸未造成人受傷。

警方昨晚通知雙方到場說明釐清案情，林男表示，因擔心靠左停等時，恐遭檢舉達人誤以為是違規而錄影檢舉，因此未遵從義交指揮，且剛好左轉號誌亮起，才開車欲往前後左轉，並非故意衝撞義交。

警方依道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」，處900元以上、1800元以下罰鍰開單告發。警方呼籲用路人行經施工路段，請遵守義交人員指揮，以维交通順暢。

林男未遵從義交指揮，且剛好左轉號誌亮起，林男遂開車欲往前後左轉，車輛不慎輕微掃過王姓義交，幸未造成人受傷。圖／民眾提供
林男未遵從義交指揮，且剛好左轉號誌亮起，林男遂開車欲往前後左轉，車輛不慎輕微掃過王姓義交，幸未造成人受傷。圖／民眾提供

車道 梧棲 警察

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