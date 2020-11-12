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桃園楊梅員警不實核銷洗衣費判刑6月 警備隊長獲判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市警察局楊梅分局曾姓警備隊長、彭姓員警被控，為達每人每月洗衣費400元執行率百分之百，不實核銷洗衣單據4300元，檢方認因確實用在洗衣非私吞，不構成貪汙依偽造文書罪嫌起訴2人，彭坦承犯行，法院依公務員登載不實罪判他6月，另曾因主動查報，難認涉案，獲判無罪，可上訴。

檢方起訴指出，曾姓隊長（54歲）2015年10月至2016年11月指派彭員（49歲）承辦庶務工作，告知他每位員警每月可申報400元的洗衣費，彭發現其中1名魏姓警員沒去洗衣，導致額度無人使用，就將他連同自己、曾及另名蔡姓同仁，隨意編造數據虛偽登載4人送洗日期、品名、數量及金額等。

檢方認為，曾、彭為了核銷目的，在1至11月間連續製作不實的洗衣明細表，經核銷取得撥付款項4300元，2人均屬於接續犯之實質1罪，偵結依公務員登載不實文書罪嫌將2人起訴。

審理時，彭坦承不諱，另名被當人頭偽造的同仁證稱，當初有跟彭講他不會用這筆經費，但如果依規定有同仁需要的話，有人要用他沒意見。另根據洗衣店明細，彭送洗確實是襯衫、西褲等，無證據顯示有使用公費清洗個人私物情形。

法院審酌，彭為達洗衣費用執行率百分之百，隨記編造數據偽造送洗明細，損害楊梅分局核銷款項正確性，其所犯公務員登載不實公文書罪的法定本刑為1 年以上，考量縱然科處最低刑仍嫌過重，依刑法59條予以減刑，判處他6月徒刑。

另外曾姓隊長部分，曾矢口否認犯行，表示自己沒有在該不實明細上核章，上方的章銜應該是之前交給彭的木頭便章，而且1月至3月的明細上根本沒蓋章，合理推論他根本沒看過。

曾並供稱，他發現彭員在核銷單據上有便宜行事狀況，所以到督察組反應，他還說，自己是2017年2月底左右向督察組長報告，並口頭說彭在洗衣費上核銷便宜行事，程序有缺失。

法院認為，曾有主動查報此事，事前也並不知悉，否則何需主動去查報，導致自己也可能遭到追訴，難認他有涉及本案，復查無積極實證等，判處曾無罪。

法院依公務員登載不實判彭姓警員6月徒刑，曾姓警備隊長獲判無罪。記者曾健祐／攝影
法院依公務員登載不實判彭姓警員6月徒刑，曾姓警備隊長獲判無罪。記者曾健祐／攝影

公務員 警察 偽造文書

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