酷刑罪還在評估 法務部：無擴大修法決定

針對報載「濫權追訴罪擬擴大，司法警察納入」等，法務部今天發聲明說，所謂「酷刑罪」仍在評估研議，在取得外界共識前，並無擬擴大濫權追訴罪修法事宜。

法務部表示，2018年時曾預告擬修正刑法第125條濫權追訴罪規定，因外界有許多建議，法務部於是持續蒐集相關法制資料，保持開放態度，對「酷刑」處罰是適用現行規定即可？或需要研修增訂所謂「酷刑罪」？都在評估。

法務部指出，禁止酷刑舉世皆然，兩公約也有「禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約」的明文規範，我國基於人權立國，對國際人權義務則責無旁貸。