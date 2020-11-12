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國立大學副校長被控攻擊同事 法院認沒故意改過失判刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

北部某國立大學黃姓副校長和王姓組長討論採購時，認為對方遞上公文不符要求，用公文夾弄傷他左臉，王驗傷提告，檢方依傷害罪嫌起訴黃；審理時黃辯稱是「不小心」碰到他臉，法院認為，王也無法詳述被攻擊過程，認定黃應非故意，變更起訴法條改依過失傷害罪判黃拘役20日，可上訴。

檢方起訴指出，黃姓副校長今年3月18日上午11時許，在副校長室內和王姓組長討論防疫物資採購、管理相關內容，過程中雙方起口角，黃質疑王遞上的公文不符要求，情緒失控拿桌上公文夾朝對方臉部攻擊，王因此左臉挫傷，他驗傷報警堅持提告。

法院審理時，黃坦承有用公文夾觸碰到王的臉，並揮到他眼鏡，但辯稱是要退還公文，沒有故意傷害他，當時自己要送王離開，就站起來把公文退給王，是不小心碰到王的臉。

王則證稱，當天沒有發生爭執，雙方是在討論問題，他很專心在報告時，黃就突然起身用公文夾攻擊他，因為突然不曉得對方是打到他臉頰還是眼鏡，沒注意到他的動作。

法院認為，2人既無爭執，黃應該沒有傷害王的故意，難認他當時有故意攻擊的主觀犯意，且王也無法證稱、詳述被攻擊的全部過程，可見黃應是拿公文夾返回給王時，不慎觸碰成傷，主觀上無施加不法腕力的傷害故意。

法院審酌，檢方依刑法277條傷害罪嫌起訴黃，但審酌黃應無傷害故意，僅是過失造成王受傷的結果，經變更起訴法條，改以刑法284條過失傷害罪論處。

另考量黃男無前科，素行尚佳，但犯後否認、沒有和解獲得原諒，且身為大學副校長和王世同事關係等一切情狀，依過失傷害罪判處黃拘役20天，得易科罰金。

法院認為黃姓副校長應非故意，是不小心弄傷王姓組長臉，依過失傷害罪判他拘役20日。記者曾健祐／攝影
法院認為黃姓副校長應非故意，是不小心弄傷王姓組長臉，依過失傷害罪判他拘役20日。記者曾健祐／攝影

傷害罪

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