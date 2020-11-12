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國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

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彰檢查獲國家隊又出包！偷跑擴充產能 販售未經許可口罩

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

口罩國家隊又出包！彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。

彰化地檢署昨天接獲檢舉，迅速成立專案小組，由檢察官賴政安指揮偵辦，在調閱比對相關資料蒐證後，即指揮彰化縣調查站、彰化縣衛生局、彰化縣政府經濟暨綠能發展處等單位人員至健康天使公司工廠及倉庫等處進行搜索及行政稽查，傳喚健康天使公司負責人盧男到案說明，昨晚漏夜偵訊。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，盧男是健康天使公司及鴻海奈米科技公司負責人，健康天使公司雖有取得衛生福利部第一等級醫療器材許可證，可製造生產第一等級醫療器材之醫用口罩，且經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心列為定額徵收醫用口罩廠商（口罩國家隊），但該許可證限定製造廠地址為彰化縣田尾鄉中山路某處。

但健康天使公司竟自今年9月底起，在未經核准位於田尾鄉四維巷的該公司二廠，擅自製造生產「健康天使」品牌醫用口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販賣，經核算已銷售的違法製造「健康天使」品牌口罩數量高達1033萬多片（包含交給國家隊的421萬多片），現場扣案的未經核准擅自製造口罩數量為1906箱（每箱皆為2000片），共扣押381萬多片、口罩機2臺、雙鋼印模具7組。

檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨將盧男依違反藥事法罪嫌80萬元交保。

口罩國家隊又出包!彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。圖／彰化地檢署提供
口罩國家隊又出包!彰化地檢署接獲檢舉，彰化田尾鄉口罩製造商健康天使公司在未經通過許可下，擅自擴充產能生產口罩，違法製造口罩高達1033萬多片，檢方前往查緝後，扣押違法口罩，今天將天使公司盧姓負責人依違反藥事法罪嫌，以80萬元交保。圖／彰化地檢署提供
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口罩 檢察官

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