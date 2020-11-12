新北酒駕累犯又喝醉上路 騎到桃園撞死老婦呼氣值0.51

新北李姓男子曾因酒駕被判刑，未料不知悔改再犯，喝醉騎車出門行經桃園萬壽路時，不慎撞死1名違規穿越馬路的簡姓婦人，法院考量李留在現場符合自首予以減刑，但本身無保險也未和簡家屬和解導致對方未獲任何賠償，另審酌簡也有過失，依酒駕致死罪判李3年6月，可上訴。

檢警調查，李男2016年酒駕被判有期徒刑2月，得易科罰金，經執行完畢後卻不知悔改，去年12月7日早上在新北新莊住家喝酒後，下午5點仍騎車出門行經桃園龜山萬壽路，不慎撞上1名違規穿越馬路的簡姓老婦人。

李當場人車倒地，簡也因強烈撞擊重傷，緊急送醫搶救仍因肋骨骨折、血胸休克不治，李則留在現場向警方坦承肇事，經呼氣酒測值達每公升0.51毫克。

李男在偵查、審理階段均坦承犯行，並有現場監視器、警方道路交通事故調查表及驗屍報告佐證，法院也審酌，簡婦當時原應注意，不得在畫有分島的路段穿越馬路，卻仍違規才遭李撞上，本身也有過失。

法院考量，李案發後留在現場向員警坦承肇事，自首並接受裁判，依刑法62條予以減刑，但他無視酒駕禁令，罔顧自身、公眾安全，仍在酒測值達0.51情況下騎車上路，最終導致本件車禍，且過去就有酒駕前科，屢再犯同一性質之罪。

法院認為，李惡性重大，由於他本身無任何包括強制險在內的保險，至今也沒和簡婦的家人達成和解，可見被害家屬至今無獲任何賠償，依酒駕致死罪判他3年6月。