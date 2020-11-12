台南男子大馬路上引燃丟擲汽油瓶 狡辯怕沒油隨身攜帶

台南市簡姓男子4月21日凌晨騎機車行經東區道路，突將自製填裝汽油及紗布的玻璃瓶，點燃線香引火丟擲，致玻璃瓶破碎，並在馬路上燃燒產生火光，影響來往車輛行駛安全，他否認故意丟擲，辯稱因油表壞掉，怕突然沒油，才會以玻璃瓶裝盛汽油，台南地院認他犯妨害公眾往來安全罪，處4月徒刑，可上訴。

案發後，警方派員到場蒐證送驗，經刑事局的鑑定，案發地點遺留燻黑的玻璃碎片，及瓶蓋中放有紗布、插有拜拜用線香，且均呈現燃燒過的狀態，且該紗布並檢出汽油成分，可見簡原將汽油填裝於玻璃瓶中，且瓶蓋穿孔塞有紗布、線香。

簡辯稱，因機車油表壞掉，怕突然沒油，才會以玻璃瓶裝盛汽油，又怕汽油跑出來，所以用紗布塞住。他表示，案發時是騎車過程中不小心將玻璃瓶掉在地上，並非故意丟擲。

警方調閱附近監視器畫面發現，機車駕駛人即簡左手握住機車把手，右手臂伸長，身體微往右傾，之後將右手臂往前移並往前丟擲，畫面左下方出現一團白光，隨後整個畫面充滿白光，白光減弱後，被簡騎至畫面右下方，一邊回頭看該團白光，一邊騎離開畫面，畫面左下方則出現火光等情，認簡伸手丟擲該玻璃瓶，並非不慎掉落。

台南地院認為，雖簡辯稱係擔憂騎車過程突然沒油，才以玻璃瓶裝盛汽油，惟他以易碎玻璃瓶裝盛具揮發性、易燃性汽油，已具有一定危險性，卻又不直接以瓶蓋密封，反將瓶蓋穿孔，以紗布塞在瓶蓋處，甚而其中插入線香，是否為機車加油目的攜帶上開汽油玻璃瓶，令人質疑。

且簡供稱以打火機將其點燃，此舉在騎乘機車過程中不僅徒增危險，玻璃瓶內的汽油燃燒消耗，如何能為補給機車加油用？有違常情，不足採信。