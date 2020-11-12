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猥褻犯未出庭怕通緝 將死亡證明書變造為開刀住院請假

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民邱姓男子因犯強制猥褻等罪，今年初在台中地院審理時，邱無故未到庭，以不詳女性的死亡證明書，變造為「邱男因肺部基血需住院開刀之住院證明書」，向承審法官請假，經法官發現告發偵辦，經檢察官起訴後，台中地院今天依偽造文書罪將他判刑3個月，得易科罰金。

起訴書指出，邱男（32歲）先前因妨害性自主等案件，經法院判決判有期徒刑4年6月、4年6月、4年6月、1年2月；傷害案被判刑6月，合併判刑有期徒刑9年5月確定，於2018年1月3日縮短刑期假釋出監付保護管束。

邱男又因另案犯強制猥褻等罪，經台中地檢署檢察官提起公訴，該案由台中地院法官審理，邱男經法官傳喚應於今年2月11日到庭，但他無故未出庭。

邱男於同月27日之前，在不詳地點，將衛生福利部苗栗醫院所開立給某女性死亡證明書，變造為「邱男因肺部基血需住院開刀之住院證明書」，於同月27日寄送至台中地院，作為請假證明，足生損害於衛生福利部苗栗醫院及台中地院。

經法官告發偵辦，檢察官將邱男起訴。法官審酌邱男涉強制猥褻等案，經合法傳喚，無正當理由不到庭，經拘提到案並訂下次開庭期日後，又以家中有變故而再次未到庭，再經傳喚應於109年2月11日行準備程序，又再次藉故 稱病住院而未到庭，妨害國家刑事司法權行使。

法官念其犯後坦承犯行，犯罪動機係擔心遭通緝，犯罪手段拙劣，行使變造私文書之數量僅1次，犯罪所生危害之程度尚屬有限，因而判刑3個月，得易科罰金。

邱男因犯強制猥褻等罪，在台中地院審理時，邱無故未到庭，以不詳女性的死亡證明書，變造為「邱男因肺部基血需住院開刀之住院證明書」請假，台中地院今天依偽造文書罪將他判刑3個月，得易科罰金。圖／本報資料照
邱男因犯強制猥褻等罪，在台中地院審理時，邱無故未到庭，以不詳女性的死亡證明書，變造為「邱男因肺部基血需住院開刀之住院證明書」請假，台中地院今天依偽造文書罪將他判刑3個月，得易科罰金。圖／本報資料照

猥褻 檢察官

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