騎士被撞死留老母及2子 檢伸張正義上訴判賠236萬
彰化縣民林姓女子去年駕駛自小貨車，行經芳苑鄉新上路與新厝路交叉路口時，與洪姓機車騎士擦撞，致洪男傷重死亡，一審依過失致死罪將林女判刑6月，檢察官以原審調解時，林女僅表示願賠50萬給洪母及2名年幼子女，無視被害人2名子女無人扶養的困境，提起上訴，二審以林已賠償洪母等3人236萬（不含強制險），遂判林女獲緩刑2年，並接受1場法治教育。
判決書指出，林女去年7月15日上午駕駛自小貨車，沿彰化縣芳苑鄉福榮村新上路159巷由南往北方向行駛，途經該巷與新厝路63巷51弄之無號誌交岔路口時，未注意貿然直行通過交岔路口。
適有洪男騎機車，沿新厝路63巷51弄由東往西向直行，行經該無號誌之交岔路口，應注意行經無號誌之交岔路口未注意減速慢行，兩車因而發生碰撞，致洪當場人車倒地，受有腹腔內出血、腹部鈍力傷等傷害，經送醫急救後不治。林女肇事後，當場向警方自首。
彰化地院依過失致死罪將林女判刑6月，得易科罰金。檢察官以林女在一審調解時，僅表示願意賠償新台幣50萬元給洪母及被害人的2名未成年子女，完全無視被害人子女無人扶養困境，一審僅憑被告表示願意賠償上述金額，就認為林女並非毫無賠償意願，尚嫌速斷，因認原審僅判處林女6 月，有欠允當，提起上訴。
林女也自稱素行良好，僅因一時失慮犯下本罪，自偵查時起未曾逃避責任，切身反省所鑄下之錯，現已與洪母及被害人子女達成調解，並已全數給付完畢，請求宣告緩刑，以啟自新。
二審合議庭審酌，林女坦承犯行，頗見悔意，且於該院審理期間已與洪母及被害人2 名子女成立調解，願賠償3 人合計236 萬元（不含強制險），並已全數給付完畢，林女經此偵審教訓，當知謹慎而無再犯之虞，因此宣告緩刑2 年，以啟自新。
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