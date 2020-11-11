曾找藝人郭采潔募款 伯大尼前院長暗槓善款以20萬交保

基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控以春節發給院童紅包或利用「暫借款」方式，侵占愛心善款，另藉由保管院友帳戶機會，暗中盜領款項，不法所得逾500萬元；台北地檢署今天指揮調查局搜索約談林鮑基慧到案，晚間依業務侵占罪命林鮑基慧20萬交保。

伯大尼兒少家園是由英國宣教士艾偉德，在台北市北投租用停業旅館成立「艾偉德孤兒院」，後來「美國世界展望會」邀請艾偉德赴美募款，在木柵現址購地興建房舍，1971年登記立案為兒童及少年福利機構，收容撫養、關懷及輔導失依貧苦與有需專業協助的兒童及少年。

林鮑基慧在2006年到2019年間，擔任伯大尼院長期間，曾與悠遊卡公司出版公益悠遊卡，並找來藝人郭采潔協助代言募款。檢調接獲檢舉，指林鮑基慧處理的兒少家園帳目不清，懷疑中飽私囊，昨天先行約談證人查證。