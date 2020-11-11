因應禁止酷刑公約 濫權追訴擬更名「酷刑罪」規範警察

現代警調憲人員辦案，已絕少聽聞有刑求事件，但為因應聯合國禁止酷刑公約，法務部曾著手研議是否修正刑法「濫權追訴罪」的適用範圍，並將罪名更名為「酷刑罪」。

不過，法務部官員晚間說，禁止酷刑公約是台灣貫徹人權與國際接軌的一個方向，對於是否修法增列刑法酷刑罪，還在評估階段而已。

所謂「酷刑罪，簡單地說，即是禁止刑求，修法意旨是將人權兩公約所指禁止酷刑納入修法，原本刑法125條濫用職權追訴罪，規範主體主要是是檢察官、法官等司法官，法務部曾有意擴大規範範圍，將調查官、警察、憲兵等司法警察職業也納入規範。