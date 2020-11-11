伯大尼兒少爆侵占 前院長移送北檢
財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元，今遭搜索約談，晚間移送北檢複訊。
台北地檢署今指揮桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案，預計晚間移送複訊，全案朝刑法業務侵占罪方向偵辦
檢調獲報，林鮑基慧自2006年間以幫院友保管銀行帳戶為由，挪用款項。檢察官林俊廷今指揮調查局桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案。全案擴大偵辦中，清查究竟多少院友私人款項及院方公款，遭林鮑基慧當成「自家提款機」使用，放進私人口袋。
財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園，位於台北市文山區木柵，擁有超過60年歷史。檢調獲報，指前執行長兼院長林鮑基慧，涉嫌自2006年至去年間，以暫借款方式、春節院童紅包、活動費用等名義，侵占公款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言