伯大尼兒少爆侵占 前院長移送北檢

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元，今遭搜索約談，晚間移送北檢複訊。

台北地檢署今指揮桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案，預計晚間移送複訊，全案朝刑法業務侵占罪方向偵辦

檢調獲報，林鮑基慧自2006年間以幫院友保管銀行帳戶為由，挪用款項。檢察官林俊廷今指揮調查局桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案。全案擴大偵辦中，清查究竟多少院友私人款項及院方公款，遭林鮑基慧當成「自家提款機」使用，放進私人口袋。