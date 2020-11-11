中檢拍賣口罩製造機 業者認為價格過高流標
台中地檢署今天首度拍賣因案查扣的口罩製造機台，雖有一名業者到場領標卻認為價格太高，最後流標。另外拍賣的瑪莎拉蒂等4輛進口轎車，也因銀行貸款過高無人投標而流標。
台中地檢署今年9月指揮調查局中部地區機動工作站等單位，偵辦黃姓男子經營的地下口罩工廠，以冒充口罩國家隊「台灣優紙公司」名義販售，檢方查扣口罩製造機台3組、未滅菌口罩成品40萬餘片及熔噴不織布等大批原料及半成品。
檢方另偵辦一起彰化縣中古車行，黃姓負責人涉嫌找來車手駕駛進口轎車，製造假車禍再向保險公司詐財，案件查扣瑪莎拉蒂、BMW與Lexus等4輛進口轎車。
檢方今天舉辦拍賣活動，會中拍賣口罩製造機台3組與口罩材料及半成品，以及瑪莎拉蒂等4輛進口轎車，其中口罩製造機台以底價新台幣266萬元起標，僅有一名業者到場領標，但業者認為價格太高而未喊價投標，雖最後減價到193萬元仍流標。
另外，被拍賣的瑪莎拉蒂轎車雖以40萬元起標，但銀行貸款仍有70萬餘元；BMW轎車以1元起標，但貸款有88萬餘元，其餘2輛Lexus轎車也都以1元起標，卻也有75萬、69萬元的貸款，雖吸引多家二手車商前往看車，但都無人投標，全數流標。
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