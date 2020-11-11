快訊

真的是素人！大同大學教授取代林郭文艷 當「很強的總經理」

中檢拍賣口罩製造機 業者認為價格過高流標

中央社 / 台中11日電

台中地檢署今天首度拍賣因案查扣的口罩製造機台，雖有一名業者到場領標卻認為價格太高，最後流標。另外拍賣的瑪莎拉蒂等4輛進口轎車，也因銀行貸款過高無人投標而流標。

台中地檢署今年9月指揮調查局中部地區機動工作站等單位，偵辦黃姓男子經營的地下口罩工廠，以冒充口罩國家隊「台灣優紙公司」名義販售，檢方查扣口罩製造機台3組、未滅菌口罩成品40萬餘片及熔噴不織布等大批原料及半成品。

檢方另偵辦一起彰化縣中古車行，黃姓負責人涉嫌找來車手駕駛進口轎車，製造假車禍再向保險公司詐財，案件查扣瑪莎拉蒂、BMW與Lexus等4輛進口轎車。

檢方今天舉辦拍賣活動，會中拍賣口罩製造機台3組與口罩材料及半成品，以及瑪莎拉蒂等4輛進口轎車，其中口罩製造機台以底價新台幣266萬元起標，僅有一名業者到場領標，但業者認為價格太高而未喊價投標，雖最後減價到193萬元仍流標。

另外，被拍賣的瑪莎拉蒂轎車雖以40萬元起標，但銀行貸款仍有70萬餘元；BMW轎車以1元起標，但貸款有88萬餘元，其餘2輛Lexus轎車也都以1元起標，卻也有75萬、69萬元的貸款，雖吸引多家二手車商前往看車，但都無人投標，全數流標。

口罩 瑪莎拉蒂 BMW

延伸閱讀

機車撞上起火 轎車「無感」駛離

伸仁口罩耳帶 國家隊採用

南六今年前三季獲利10.28億元 賺超過一個股本

鴻海「雙鋼印」口罩提前捐出 力挺新北市政府迎戰疫情

相關新聞

要入獄！桃園市議員邱佳亮詐助理費 判關12年半定讞

民進黨籍桃園市議員邱佳亮利用人頭詐領助理費、出國考察費822萬元，一、二審均依貪汙治罪條例判邱12年6月徒刑，併科120...

黃琪不斷騙被指「有貢獻」 法官：揭露財團看高不看低

12年前以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的黃琪，因假冒高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試...

AIT職員駕車撞傷自行車騎士 外交豁免刑事不起訴

AIT美國在台協會職員諾蘭，今年2月間駕車離開故宮停車場準備左轉時，撞傷在人行穿越道騎自行車的丁姓男子，丁人車倒地、手腳...

19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

桃園蘇姓男子無業啃老，因父母拒接濟缺錢花用，埋伏朝19歲網咖店劉姓工讀生行搶不成，一刀刺進他心臟致死，檢方依強盜殺人罪嫌...

黑松懷舊圖案不能用？小雜貨店被求償16萬 法官判無罪

彰化縣鹿港鎮一家懷舊雜貨店印製維他露、黑松沙士等圖樣做為商店廣告看板，卻被也曾拍攝這些廣告商標圖片的胡姓作者提告，違反著...

男肩痛怪罪妻 35刀刺死還要兒子串供拚減刑

新北一名患有重度憂鬱症的郭姓男子，因為肩傷遲遲未癒，又視力退化，認為是妻子所害，今年2月一時衝動，持水果刀刺死對方，今天...

涉1票500元賄選 國民黨屏縣議員鄭雙銓當選無效確定

國民黨屏東縣議員鄭雙銓，遭控前年11月間涉向屏東長治鄉一間早餐店老闆娘買票遭拒，仍請她代轉交1500元賄款給其他選民，今...

檢舉達人「蘇大媽」咆哮物理治療師 判刑5月定讞

台南市知名檢舉達人蘇寶蘭前年到復健診所情緒失控，除咆哮、謾罵外，拿手機開閃光燈朝林姓物理治療師近距離錄影，還和其他病患吵...

基督教伯大尼兒少家園爆醜聞 前執行長侵占公款遭約談

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元。台北地檢...

W飯店命案還沒完 找密醫打排毒針的「醬醬」二審減刑

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市W飯店辦毒趴，與會的郭姓女子喪命，他被依藥事法轉讓禁藥罪判2年10月徒刑，今年6月刑滿...

怪男風景區「鹹豬手」襲臀 被摸男子怒動私刑反吃官司

宜蘭一名張姓男子疑似在壯圍沙丘旅遊服務園區，對不認識的黃姓男子伸出「鹹豬手」襲臀，黃男被摸後不滿，率眾駕車追逐，在五結鄉...

車手求謹慎著西裝提領贓款 卻栽在行員以為他受騙

19歲廖姓車手本月9日前往銀行臨櫃提領詐騙不法所得新台幣51萬2千元，未料卻因金額過於龐大引起行員注意，擔心他受騙通報警...

熱門新聞

女警車禍身亡 同事臉書哀悼「萬分惋惜開朗可愛的她 」

少女被偷抄報案電話約出性侵尋短身亡 消防員獲判無罪

中壢車站短褲正妹再乞討警見一次罰一次！約定會找工作

19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

自責師生戀讓男友被調查 少女投海身亡、狼師被判16年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。