書記官疏失受刑人延長強制工作 新竹地檢：已懲戒

新竹地檢署書記官2016年忘記發公文，導致一名彭姓受刑人延長強制工作4個月，對此，新竹地檢署今天表示，對書記官已核定予以記過1次懲戒，也已懲處相關人員。

新竹地檢署今天發新聞稿指出，在2016年10月7日收受泰源技訓所函報，此件收容人聲請免除強制工作相關文件，但最後事實審理由台灣高等法院進行，因此，承辦書記官於同年月14日製發公文，完成內部公文流程。

新竹地檢署表示，但書記官遺漏正式發文，逾4個月才發文函請高等檢察署向高等法院聲請免除強制工作。

新竹地檢署指出，此事件是因承辦書記官個人因素，導致公文遲延發出，已依法懲戒記過1次，也懲處相關人員。

面對外界質疑，雖對疏失的書記官記過1次，但該署欠缺對於這類案件的公文管考，導致無法及早發現延誤，對此，新竹地檢署表示，此類矯正署報請本署聲請免除強制工作文案，屬一般文件，收文後，由各股書記官自行辦理及控管，並無特殊列管及研考規範。

新竹地檢署表示，不過，在此事件發生後，已將此類保安處分公文全部列為「案件」，分「執聲他」案控管，必須實際發文後，才能結案，以利管考稽核，避免有所遺漏。