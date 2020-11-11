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要入獄！桃園市議員邱佳亮詐助理費判關12年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨籍桃園市議員邱佳亮利用人頭詐領助理費、出國考察費822萬元，一、二審均依貪汙治罪條例判邱12年6月徒刑，併科120萬元罰金，褫奪公權6年；案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞，並已通知檢方啟動防逃機制，邱佳亮確定要入獄服刑。

邱佳亮2011年起擔任縣議員，到當選首屆市議員6年間，用沒實際擔任助理工作的甘裕平、徐嘉位及女子游雅惠當人頭助理，前後詐領822萬元助理費。邱另於2014年和友人前往澳門賭博、購物及旅遊，卻填寫出國考察計畫表，返台後向議會申報3萬多元考察費用。

2017年9月，邱遭檢調搜索，法院裁定羈押，桃園地檢署當年11月偵結，依公務員共同犯利用職務上機會詐取財物罪起訴。

一審認定邱利用擔任議員的機會，先後向桃園市議會申報實際擔任地政事務所助理而未實際擔任公費助理的甘裕平、徐嘉位、游雅惠，並各自載明甘裕平、徐嘉位、游雅惠每月支領金額記載送交市議會，犯貪汙治罪條例「公務員利用職務上之機會詐取財物罪」、刑法使公務員登載不實罪。

法院認為，邱佳亮身為桃園市議員，只因貪圖公費助理補助，就以自身開設的邱地政事務所聘任薪資較低的地政業務助理，利用市議員身分職務上的機會，以「實際聘用地政士事務所助理、以偶爾因特殊原因支援極少數選民工作的規避方式對桃園市議會佯稱議員公費助理、實際上均並無擔任公費助理真意，卻僅支付地政士事務所助理薪資」詐術詐領市議會公費助理補助費。

邱佳亮辯稱，擔任代書20多年，聘用10幾個助理都兼做選民服務，非像檢方指控、法院認定只是人頭，高等法院二審維持一審見解，駁回邱上訴；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

桃園市議員邱佳亮。圖／桃園市議會提供
桃園市議員邱佳亮。圖／桃園市議會提供

考察 公務員 薪資

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