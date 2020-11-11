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李恆隆行賄立委出「奇招」！請檢察官調整起訴書再認罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委貪瀆案行賄人、太平洋流通公司前董事長李恆隆偵查中轉「汙點證人」，認罪交保，犯後態度轉遲疑。台北地院今天傳喚李出庭，李認為，起訴書記載的犯罪「緣起」不實在，恐影響量刑，要求調整，檢察官反對，認為與犯罪構成要件無關，雙方唇槍舌劍，寸步不讓。

由於被告聲請「訂正」起訴書，歷來罕見，承審法官裁示，為利訴訟經濟，請李恆隆的辯護人對於犯罪動機記載有意見的部分，再羅列爭執事項庭呈處理。

檢方今年9月21日公開立委貪瀆案起訴書共244頁，其中，有4頁記載「李恆隆取得太流公司經營權之經過」、「太流公司經營權自李恆隆移轉至遠東集團之經過」、「太流公司經營權自遠東集團移轉回李恆隆之經過」，以及「遠東集團復取得太流公司經營權之經過」，李有意見，開庭前遞狀聲請與檢方協商，今天公開討論。

李恆隆說，被告怕被關、希望事實還原，起訴書犯罪「緣起」敘事完全不正確；他說，今年8月初被關時很驚嚇，檢調告訴他SOGO案是因有人再三檢舉才查辦，辦案人員還說很多人都想騙他、衝到他家中，叫他不要再上當。

李恆隆說，檢調對他曉以大義，稱送錢給立委是犯法的，還說到案子到法院可盡情向法官報告，跟法官講「阿扁」、「夫人」如何強行引進徐旭東介入SOGO、徐旭東如何不費分文取得SOGO，並跟他說可以循正當管道提出撤銷太流的公司登記。

李恆隆說，羈押期間，他有19次出庭紀錄，對檢調感激又感動，生命是檢調救的，但他卻是「二二八」事件後台灣最大的被害人，SOGO案他打82場官司全贏，卻失掉經營權。

李說，他無意不認罪，對2名女檢察官、2名男檢察官對他做的自白筆錄會「一字不改」，但對於攸關科刑的犯罪動機、太流公司的登記，則將全力捍衛到底。

李恆隆說，他不像外界說的那般壞，20多年來有多少政要包括總統都捲入SOGO案，起訴書「緣起」的寫法，卻犯嚴重錯誤；他說，起訴書稱他為一己之私、不惜違憲，又說將SOGO爭議拉高到台星經濟夥伴協定(ASTEP)尋求國際仲裁，「這2點，難以甘服！」

李恆隆說，他爭SOGO是尋求一種善意的商業模式，如果政府的行得坦蕩，那何懼之有？檢察官的起訴書言過其實，害他變成全台灣最可惡的人，所以，他為了維護名譽承認送錢，但犯罪動機希望可以在神聖的司法下被更正。

他說，過去兩黨對抗下，媒體把他寫得很難聽，法院作出一些判決後，媒體更正寫法，這次立委貪瀆案起訴，他又被寫得很難聽，「檢調辦案不認為這是重點，但教我以後怎麼做人？」

法官給李恆隆充分說話機會，但李超時。公訴檢察官回稱，依刑事訴訟法協商規定，協商的是犯罪事實與認罪，不包含更改起訴書，李的要求於法不合，檢方說，如果李恆隆真的如此介意犯罪「緣起」，可遞狀提正確版本，交給法官裁示。

李恆隆被控行賄立委蘇震清2580萬元、行賄廖國棟790萬元、行賄陳超明100萬元，並行賄3名立委國會辦公室主任余學洋、丁復華、梁文一，法官今天庭畢前就李「送錢」案情審理，李恆隆同意檢察官的指控。

李恆隆今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影
李恆隆今天前往台北地院出庭。記者王聖藜／攝影

李恆隆 SOGO 檢察官

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