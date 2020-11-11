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19歲孝順青年遭啃老男刺死 家屬罵王八蛋、一命賠一命

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蘇姓男子無業啃老，因父母拒接濟缺錢花用，埋伏朝19歲網咖店劉姓工讀生行搶不成，一刀刺進他心臟致死，檢方依強盜殺人罪嫌起訴，桃園地院今辯論終結，蘇僅說一句「非常抱歉」，劉的家屬當庭痛罵蘇「王八蛋」、「廢人」，要求法院判死還他們公道，審判長諭知12日18日宣判。

檢方起訴指出，蘇男（34歲）今年3月27日晚上11點多埋伏在平鎮區南豐街口，見劉獨自經過，持水果刀上前脅迫劉交出財物，劉拒絕抵抗發生拉扯，蘇竟拿水果刀猛刺劉的胸部、脖子，劉朝蘇揮了一拳逃跑，但因心臟中刀、失血過多，倒在路邊身亡，檢方相驗時發現致命刀傷深達17公分。

法院今開庭，傳訊2名平鎮分局警員，以釐清蘇作案後自行持刀赴派出所有無構成自首，並逐一勘驗相關證據，劉的阿嬤、父母及姊姊都到庭旁聽，目睹劉遭遇害過程，忍不住頻頻啜泣拭淚。

蘇男坦承犯行，表示隨機見劉經過朝他下手，但沒搶到手機，還說自己腰部、脊椎不好，是他的「要害」，因為拉扯過程被劉打到，才生氣失去理智拿刀子亂捅，作案後因左手都是血，覺得很濕沒想太多就連同刀子上的血跡洗掉，也不知劉男身亡。

公訴檢察官論告指出，蘇非全然坦承，赴警局也沒說自己殺人，難認有悔悟、受追訴之心，且從監視器來看，蘇不斷壓制、揮刀攻擊劉，毫無他自稱腰痛之情，且當下蘇皮夾內還有1000元，只為索討伙食費，不用勞力工作反而行搶、殺害劉男，造成被害家屬永生的傷痛，建請法院從重量刑。

公設辯護人表示，蘇在119、110轉報後，警方尚未掌握嫌犯身分前，就帶凶刀自行赴派出所，儘管因慌張只坦承強劫，讓員警能聯想並發現他涉案，節省相當偵查等司法程序，應符合自首要件，請求法院審酌從輕量刑。

劉的父親表示意見時說，蘇案發至今態度惡劣、毫無悔意滿口謊言，認為他根本不是自首而是怕死，痛罵他是「廢人」、「王八蛋」，他兒子是獨子，養這麼大又孝順，為貼補家用才去打工，卻無辜被蘇男殺死，請求法院判處最重之刑，還說「判他死刑也不為過」，要還他們公道。

劉的母親說，蘇男從頭到尾避重就輕，他的行為根本不是要錢而是要命，質疑好好1個兒子難道死了活該？應該要一命賠一命，當庭對蘇稱「你也不要留在這世界上了」，向審判長請求判最重之刑。

劉的姊姊今也帶弟弟的照片，對蘇男稱「我弟弟死的好淒慘」，「你知不知道他有多冤望？」「他每天都說會來找你！」

審判長林龍輝最後詢問蘇有沒有話想對被害家屬說？蘇兩眼無神，只坐在位置上小聲說了句「我非常抱歉」，家屬氣得當庭痛罵，衝到被告席要出腳踹他但被法警制止，審判長向家屬說，對於家屬遭遇他能感同深受，會依法審理、判斷，諭知全案12月18日宣判。

蘇男為行搶持刀刺死劉姓工讀生，劉的家屬痛罵他是王八蛋、廢人，求法院判處死刑。圖／報系資料照
蘇男為行搶持刀刺死劉姓工讀生，劉的家屬痛罵他是王八蛋、廢人，求法院判處死刑。圖／報系資料照

自首 殺人 啃老

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