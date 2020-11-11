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法務部增訂酷刑刑求罪 追訴對象擴及警察等人

中央社 / 台北11日電

法務部今天表示，人權業務已完成第三次國家報告，邀請10名國際審查委員於明年3月訪台，另修法增訂「酷刑刑求罪」，追訴對象由檢察官、法官，擴及有調查職務權限的警察等人。

法務部今天舉行媒體茶敘，由法制司副司長王全成報告，主題為人權業務重點工作現況；王全成指出，已完成兩公約第三次國家報告中英文版本，啟動第三次國家報告國際審查前置作業，也著手撰寫首部國家人權行動計畫。部長蔡清祥則表達，感謝法制司人員就人權業務有好好推動。

王全成指出，兩公約第三次國家報告中亮眼績效包括，制定施行「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，推動婚姻平權，從108年5月24日起至今年10月31日止，完成同性結婚登記對數為4905對，包含國防部日前首度舉行軍職同性聯合婚禮。

此外，於刑法中新增「酷刑」罪，簡單講就是禁止刑求，將人權兩公約所指禁止酷刑內涵納入修法，修訂法規為刑法125條的濫用職權追訴罪，原本主體僅有檢察官及法官，修法增訂主體擴及有調查職務權限的司法警察（警察、調查員、憲兵等人），相關草案日前已公告完成，將依期程辦理法制作業。

王全成表示，目前已完成第三次國家報告國際審查委員的邀請作業，這次10名委員分別來自泰國1人、韓國1人、菲律賓1人、馬來西亞1人、印度1人、奧地利1人、丹麥1人、德國1人、紐西蘭1人及加拿大1人，他們預計明年3月22日至26日到台灣，進行面對面審查，但因目前疫情狀況，他們是否可如期訪台仍有變數，且考量跨多個時區，不排除視訊方式進行審查。

人權 警察 司法院

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