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桃園議員邱佳亮涉詐助理費 判12年6月定讞

中央社 / 台北11日電

現任桃園市議員邱佳亮涉詐領公費助理補助費等逾822萬餘元，二審判刑12年6月，併科罰金120萬元，褫奪公權6年。最高法院今天駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

歷審判決指出，邱佳亮為升格前桃園縣議會第17屆縣議員（任期自民國99年3月1日至103年12月25日），及升格後桃園市議會第一屆市議員（任期自103年12月26日至107年12月25日），自107年12月25日起任第2屆市議員。

邱佳亮涉嫌自100年至106年間，以不實公費助理資料，向議會詐得公費助理補助費用新台幣822萬5617元，另明知出國期間未出席議會，回國後仍補簽到，詐領出席費、交通費及膳食費7350元。

一審桃園地方法院審酌，邱佳亮身為桃園市議員，本應自律為選民榜樣，僅因貪圖公費助理補助詐領補助費等費用，案發後矯飾為遭陷害之姿，難認有確實悔意，判刑12年6月，併科罰金新台幣120萬元，褫奪公權6年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為上訴無理由，去年駁回上訴，維持一審罪刑。最高法院今天駁回邱佳亮上訴，全案定讞，邱佳亮將入監服刑。

台灣高等法院 用新台幣

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