男肩痛怪罪妻 35刀刺死還要兒子串供拚減刑

新北一名患有重度憂鬱症的郭姓男子，因為肩傷遲遲未癒，又視力退化，認為是妻子所害，今年2月一時衝動，持水果刀刺死對方，今天被新北地院依殺人罪判處14年徒刑。可上訴。

檢警調查，郭男今年2月20日下午2時持刀襲擊正在午休的妻子，妻子驚醒伸手抵抗仍沒停手，造成對方胸部19處、左手10處和右手6處受傷，失血過多死亡。事後，他再拿水果刀刺向自己胸口，因傷口不深倖存，隔天見兒子回來才說「昨天和你母親吵架，一時衝動持水果刀把你母親殺死了」。

審理時，郭男承認持刀攻擊，但辯稱自己只刺了4、5刀，又主張自己患有精神疾病，爭取減刑機會，但說法未被採信。

法院調查，郭男在警詢、偵查、羈押訊問和審理階段均能鉅細靡遺說明犯罪動機和過程，更於羈押期間編造自首情節，要求兒子配合串供，認定他案發當下和審理時的心智思慮均正常。經醫院鑑定，其精神疾病也未影響其辨識行為違法的能力，因此未予以減刑。