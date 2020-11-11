男肩痛怪罪妻 35刀刺死還要兒子串供拚減刑
新北一名患有重度憂鬱症的郭姓男子，因為肩傷遲遲未癒，又視力退化，認為是妻子所害，今年2月一時衝動，持水果刀刺死對方，今天被新北地院依殺人罪判處14年徒刑。可上訴。
檢警調查，郭男今年2月20日下午2時持刀襲擊正在午休的妻子，妻子驚醒伸手抵抗仍沒停手，造成對方胸部19處、左手10處和右手6處受傷，失血過多死亡。事後，他再拿水果刀刺向自己胸口，因傷口不深倖存，隔天見兒子回來才說「昨天和你母親吵架，一時衝動持水果刀把你母親殺死了」。
審理時，郭男承認持刀攻擊，但辯稱自己只刺了4、5刀，又主張自己患有精神疾病，爭取減刑機會，但說法未被採信。
法院調查，郭男在警詢、偵查、羈押訊問和審理階段均能鉅細靡遺說明犯罪動機和過程，更於羈押期間編造自首情節，要求兒子配合串供，認定他案發當下和審理時的心智思慮均正常。經醫院鑑定，其精神疾病也未影響其辨識行為違法的能力，因此未予以減刑。
法院認為，郭男與妻子結婚數十年，平日生活起居均由妻子照料，卻僅因肩傷未能治癒就埋怨妻子，進而因為憤恨行凶，手段凶殘。但是，考量郭沒有前科，案發前患有重度憂鬱症、焦慮症等情，精神及身體狀況均不佳，犯後坦承不諱，因此量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言