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涉1票500元賄選 國民黨屏縣議員鄭雙銓當選無效確定

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

國民黨屏東縣議員鄭雙銓，遭控前年11月間涉向屏東長治鄉一間早餐店老闆娘買票遭拒，仍請她代轉交1500元賄款給其他選民，今年9月被依違反選罷法，判4年徒刑定讞。屏檢另對鄭雙銓提民事當選無效之訴，一審判當選無效，上訴後，高雄高分院今下午維持原判，鄭當選無效確定，將解職。

鄭雙銓（58歲）今天並未到庭聽判，鄭曾擔任第15、16屆鹽埔鄉長，2014年代表國民黨參選屏東縣第2選區議員當選，前年11月成功連任。

一審判決指出，鄭雙銓為求順利連任議員，2018年11月到屏東長治鄉的一間早餐店，向老闆張女表明欲以1票500元買票，當場掏出6票、3000元，不過張女拒收；同月19日早上鄭再度去早餐店，向張女詢問另名彭姓選民行蹤，並問「我可以託妳嗎？」張女問「託多少」，鄭雙銓先以雙手比出5，再以單手比出5 ，張女確認「是否為1500？」，他點頭回應。

張女隔天先替鄭雙銓墊錢，拿1500元給彭姓選民，鄭隨即委託人用報紙包裹1500元現金拿給張女，告知是「議員」來示意。

鄭雙銓應訊、審理時否認賄選， 強調他跟張女不熟識，不是親友或競選團隊成員，他只是拜票途中去買早餐就離去，且他是選區第1高票，依常理不須行賄張女，更沒必要囑託代為行賄長住北部的屏姓選民，鄭也質疑證人的證詞反覆、有瑕疵。

一審認為，張姓女老闆等人對鄭雙銓拿現金行賄、尋求支持的過程，前後供述情節都一致，張女應不會讓自己陷收賄罪，也沒誣陷的動機，不採信鄭的辯解。

國民黨屏東縣議員鄭雙銓被控前年涉買票，民事部分，高雄高分院今天判當選無效確定。記者林伯驊／翻攝
國民黨屏東縣議員鄭雙銓被控前年涉買票，民事部分，高雄高分院今天判當選無效確定。記者林伯驊／翻攝

屏東縣 當選無效 國民黨

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