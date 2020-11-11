雲縣議會前秘書長倒廢棄物牟利 懲戒撤職停用1年

雲林縣議會前秘書長張耀文任職期間，犯非法清理廢棄物罪，遭判刑2年2月定讞，監察院9月間以他未配合政府機關執行環境保護政策，且為獲得股東分紅而持續傾倒廢棄物，彈劾張、移送懲戒法院。懲戒法院判張撤職並停止任用1年。

監委蔡崇義、葉宜津表示，張耀文任職縣議會秘書長期間，又身兼富仕得公司的股東，應知道富仕得公司是收受一般事業廢棄物後，加以處理的民營廢棄物處理機構，除賺取合法處理費用外，還有配合政府機關執行環境保護政策的功能、社會責任，卻未依廢棄物處理許可文件內容處理廢棄物。

監委指出，涉犯非法傾倒廢棄物的行為應予責難，張在得知富仕得公司將遭雲林縣政府廢止處理許可證後，特地北上向環保署關說，持續傾倒廢棄物牟利。

高等法院台南分院依非法清理廢棄物罪判張耀文2年2月徒刑，最高法院去年12月11日駁回上訴定讞。監委認為張除違法失職，也違反公務員服務法「公務員應誠實清廉、謹慎勤勉，不得有足以損失名譽之行為」、「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益」等規定，以13票全數通過彈劾案。