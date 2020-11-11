聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢舉達人「蘇大媽」咆哮物理治療師 判刑5月定讞
台南市知名檢舉達人蘇寶蘭前年到復健診所情緒失控，除咆哮、謾罵外，拿手機開閃光燈朝林姓物理治療師近距離錄影，還和其他病患吵架，診所報警處理，蘇婦被依違反醫療法起訴，一審判4月徒刑，二審改判5月徒刑，可易科罰金；她不服上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
蘇婦2018年9月11日晚間9時許到復健診所掛號，但櫃檯人員以接近下班時間，無法完成療程而拒絕，雙方發生爭執，直到診所醫師出面，同意她診療。隔天，蘇婦再到診所掛號，並抱怨前一天遭拒絕的情形，逐漸情緒失控，櫃檯人員見狀退掛，她不滿走入診療區，質問林姓物理治療師「哪個是主管」，被林回應「沒有要復健請你離開」。
蘇婦拿手機開閃光燈朝正在替病患徒手治療林的臉部近距離拍攝、照射燈光，咆哮「你憑什麼叫我離開，你憑哪根蔥、哪根蒜阿」、「你管我怎麼照，誰叫你搞威」等語，妨害林執業，診所報警處理，蘇婦被依現行犯逮捕。
法院審理時，蘇婦否認犯行，辯稱她在診所錄影是保障自身權利，林同時也在幫患者復健，她沒有干擾醫療行為；台南地院一審依妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑4月，得易科罰金，二審改判5月徒刑，得易科罰金；蘇婦不服上訴，最高法院認為，依照刑事訴訟法規定，此案經第二審判決，不得上訴第三審，蘇婦上訴於法不合，今駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言