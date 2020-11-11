檢舉達人「蘇大媽」咆哮物理治療師 判刑5月定讞

台南市知名檢舉達人蘇寶蘭前年到復健診所情緒失控，除咆哮、謾罵外，拿手機開閃光燈朝林姓物理治療師近距離錄影，還和其他病患吵架，診所報警處理，蘇婦被依違反醫療法起訴，一審判4月徒刑，二審改判5月徒刑，可易科罰金；她不服上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

蘇婦2018年9月11日晚間9時許到復健診所掛號，但櫃檯人員以接近下班時間，無法完成療程而拒絕，雙方發生爭執，直到診所醫師出面，同意她診療。隔天，蘇婦再到診所掛號，並抱怨前一天遭拒絕的情形，逐漸情緒失控，櫃檯人員見狀退掛，她不滿走入診療區，質問林姓物理治療師「哪個是主管」，被林回應「沒有要復健請你離開」。

蘇婦拿手機開閃光燈朝正在替病患徒手治療林的臉部近距離拍攝、照射燈光，咆哮「你憑什麼叫我離開，你憑哪根蔥、哪根蒜阿」、「你管我怎麼照，誰叫你搞威」等語，妨害林執業，診所報警處理，蘇婦被依現行犯逮捕。