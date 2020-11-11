基督教伯大尼兒少家園爆醜聞 前執行長侵占公款遭約談

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元。台北地檢署今指揮桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案，預計晚間移送複訊，全案朝刑法業務侵占罪方向偵辦。

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園，位於台北市文山區木柵，擁有超過60年歷史。檢調獲報，指前執行長兼院長林鮑基慧，涉嫌自2006年至去年間，以暫借款方式、春節院童紅包、活動費用等名義，侵占公款。