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基督教伯大尼兒少家園爆醜聞 前執行長侵占公款遭約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元。台北地檢署今指揮桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案，預計晚間移送複訊，全案朝刑法業務侵占罪方向偵辦。

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園，位於台北市文山區木柵，擁有超過60年歷史。檢調獲報，指前執行長兼院長林鮑基慧，涉嫌自2006年至去年間，以暫借款方式、春節院童紅包、活動費用等名義，侵占公款。

檢調獲報，林鮑基慧自2006年間以幫院友保管銀行帳戶為由，挪用款項。檢察官林俊廷今指揮調查局桃園市調處搜索林鮑住處，並將她約談到案。全案擴大偵辦中，清查究竟多少院友私人款項及院方公款，遭林鮑基慧當成「自家提款機」使用，放進私人口袋。

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元。台北地檢署搜索林鮑住處，並將她約談到案，預計晚間移送複訊。圖／本報資料照。
財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，被控2006年至去年，侵占公款及院友帳戶款項逾500萬元。台北地檢署搜索林鮑住處，並將她約談到案，預計晚間移送複訊。圖／本報資料照。

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