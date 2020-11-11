W飯店命案還沒完 找密醫打排毒針的「醬醬」二審減刑

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市W飯店辦毒趴，與會的郭姓女子喪命，他被依藥事法轉讓禁藥罪判2年10月徒刑，今年6月刑滿出獄。同場傳播妹、「醬醬」劉秭安因找密醫幫郭女打排毒針，違反醫師法，台北地院判她7月徒刑。劉女上訴，高等法院今改判6月得易科罰金之刑。

朱家龍2016年12月4日在W飯店連開3天毒趴，郭姓女子因施用混毒過量，同月7日出現神智不清症狀，送醫急救後不治。

檢察官偵查發現，郭女毒性發作時，現場人士擔心被查施用毒品，沒立刻安排就醫，反而找來曾在陸軍衛生勤務學校服役的吳柏澂以1200元價碼施打「排毒針」。檢方追查，通知吳柏澂的人就是劉秭安，劉女事後支付吳男2500元，認為劉女是違反醫師法的共犯，將她起訴。

劉秭安一審開庭時否認犯罪，稱當時狀況緊急，她只想找人幫郭女；她說，八大行業都有醫生的資料，她無法判斷誰有醫師執照、誰沒醫師執照。

高院認定劉秭安犯醫師法「非法執行醫療業務」罪，與吳柏澂成立共同正犯。高院認為，劉女既非 W 飯店 2502號房毒趴主辦人，也沒證據顯示她對是否要將郭女送醫有主控權，她為了減緩郭女的痛苦而找來吳柏澂，行為雖不當，但動機並非出於惡意，犯罪情節「相對」輕微。