快訊

盤中突破13,200點關卡創新高！台股無懼MSCI降權重 法人：軋三空力道強勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

W飯店命案還沒完 找密醫打排毒針的「醬醬」二審減刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市W飯店辦毒趴，與會的郭姓女子喪命，他被依藥事法轉讓禁藥罪判2年10月徒刑，今年6月刑滿出獄。同場傳播妹、「醬醬」劉秭安因找密醫幫郭女打排毒針，違反醫師法，台北地院判她7月徒刑。劉女上訴，高等法院今改判6月得易科罰金之刑。

朱家龍2016年12月4日在W飯店連開3天毒趴，郭姓女子因施用混毒過量，同月7日出現神智不清症狀，送醫急救後不治。

檢察官偵查發現，郭女毒性發作時，現場人士擔心被查施用毒品，沒立刻安排就醫，反而找來曾在陸軍衛生勤務學校服役的吳柏澂以1200元價碼施打「排毒針」。檢方追查，通知吳柏澂的人就是劉秭安，劉女事後支付吳男2500元，認為劉女是違反醫師法的共犯，將她起訴。

劉秭安一審開庭時否認犯罪，稱當時狀況緊急，她只想找人幫郭女；她說，八大行業都有醫生的資料，她無法判斷誰有醫師執照、誰沒醫師執照。

高院認定劉秭安犯醫師法「非法執行醫療業務」罪，與吳柏澂成立共同正犯。高院認為，劉女既非 W 飯店 2502號房毒趴主辦人，也沒證據顯示她對是否要將郭女送醫有主控權，她為了減緩郭女的痛苦而找來吳柏澂，行為雖不當，但動機並非出於惡意，犯罪情節「相對」輕微。

劉秭安在高院審理期間認罪，也表示悔意，高院認為她請求從輕量刑有理，因此撤銷改判；衡酌她沒有前科，再考量犯罪動機、目的，改判6月徒刑，得易科罰金。本案仍可上訴。

朱家龍2016年12月4日在W飯店連開3天毒趴，與會的郭姓女子因施用混毒過量死亡，他被依藥事法轉讓禁藥罪判處2年10月徒刑，今年6月刑滿出獄。圖／聯合報系資料照
朱家龍2016年12月4日在W飯店連開3天毒趴，與會的郭姓女子因施用混毒過量死亡，他被依藥事法轉讓禁藥罪判處2年10月徒刑，今年6月刑滿出獄。圖／聯合報系資料照

毒趴

延伸閱讀

涉性侵判二審辯論終結 豆導鈕承澤避談只說謝謝

涉貪488元緩刑改免刑 公務員上訴說不要

判馬無罪法官唐玥通過試署 高金枝接高院台中分院院長

台東縣大武鄉前鄉長趙宏翰貪汙案 二審改判8年4個月

相關新聞

影／中檢今拍賣偽國家隊口罩製造機 193萬嫌貴流標

台中檢警9月間破獲漢賓國際有限公司老闆黃漢忠，涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，查扣口罩製造機等物，中檢今...

W飯店命案還沒完 找密醫打排毒針的「醬醬」二審減刑

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市W飯店辦毒趴，與會的郭姓女子喪命，他被依藥事法轉讓禁藥罪判2年10月徒刑，今年6月刑滿...

怪男風景區「鹹豬手」襲臀 被摸男子怒動私刑反吃官司

宜蘭一名張姓男子疑似在壯圍沙丘旅遊服務園區，對不認識的黃姓男子伸出「鹹豬手」襲臀，黃男被摸後不滿，率眾駕車追逐，在五結鄉...

車手求謹慎著西裝提領贓款 卻栽在行員以為他受騙

19歲廖姓車手本月9日前往銀行臨櫃提領詐騙不法所得新台幣51萬2千元，未料卻因金額過於龐大引起行員注意，擔心他受騙通報警...

辱警「白賊」無罪 法官：不能因感受決定是否犯罪

王姓小黃司機在台北市龍山寺外臨停等客人，被警察開單，辱罵警察是「白賊警察」，檢方依侮辱公務員罪起訴他；王辯稱沒犯意，台北...

民眾協助警察拘捕人犯若成植物人 北市修法補償450萬

台北市政府修正民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，致民眾人身傷亡或財物損失者，應予損失補償，若成植物人，發給慰問金提高...

北市男員警執行「掃黃」勤務趁機襲胸女警 遭訴性騷擾

北市一名蘇姓男員警今年8月間執行掃黃勤務時站在女警身後，趁她調整密錄器之際，伸出右手肘、手臂觸碰女方胸部。女警感到十分不...

剖腹產婦女傷口癒合不佳感染 名醫丁金聰獲不起訴

台北市聯合醫院仁愛院區外科醫療部長、消化外科名醫丁金聰，為一名剖腹產傷口癒合狀況不佳的楊姓產婦看診，挨告業務過失傷害罪。...

原綠營改披台聯又被控賄選 高雄議員連任後終無罪確定

台聯黨高雄市議員吳銘賜遭控前年選舉期間，涉以「幫助弱勢」包裝賄選，檢方起訴他及助理、選民共5人。一審認定吳銘賜與地方人士...

選物機台主被控販售情趣商品 法官認證據不足判免罰

台南警方查緝選物販賣機供應外包裝女性裸露、衣著及肢體動作及用語等圖文，令人有性聯想的「穴道按摩通體紓壓 」、「G CUP...

刀柄插女友下體「把你挖壞」再砍殺 變態男判關10年半

方姓男子前年質疑女友另結新歡，持水果刀刀柄插入女友下體性侵，嗆「要把你挖壞」、「不要給別人用」；事隔一個月，持刀砍殺女友...

國民黨「三中案」審了2年多 蔡正元還是限制出境

台北地院審理國民黨涉賤賣黨產「三中案」等，案情錯綜複雜，審理費時，為防止被告逃匿，日前裁定國民黨前副秘書長蔡正元、洪菱霙...

熱門新聞

科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

影／外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

女警車禍身亡 同事臉書哀悼「萬分惋惜開朗可愛的她 」

少女被偷抄報案電話約出性侵尋短身亡 消防員獲判無罪

市價1500萬法拉利撞機車 一人送醫車禍肇因待查

北港女警意外身亡 換下值班名牌心沈重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。