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怪男風景區「鹹豬手」襲臀 被摸男子怒動私刑反吃官司

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭一名張姓男子疑似在壯圍沙丘旅遊服務園區，對不認識的黃姓男子伸出「鹹豬手」襲臀，黃男被摸後不滿，率眾駕車追逐，在五結鄉五濱路段將張男攔下痛毆，警方獲報後到場，將雙方拉開，但黃男等人涉嫌動用私刑，被依妨害秩序罪送辦，至於張男，則朝性騷擾方向受理。

11月8日下午，黃男等人與家人到壯圍沙丘旅遊，未料素昧平生的張男，卻疑似伸出鹹豬手襲臀，被摸的黃男不滿，氣憤向家人反映後，一行人上前找張男理論。

但事後張男見黃男等人上前，反而駕車逃逸，雙方在台2線濱海公路追逐，行經五結鄉利澤簡一帶，黃男等人將張男攔下，徒手痛毆張男；不過，黃男等人涉嫌動用「私刑」，警方到場後，依據刑法妨害秩序罪將黃男親友等4人送辦。

事後黃男母親在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，稱兒子被性騷擾，對方卻開車衝撞兒子，兩邊發生肢體衝突後，反而兒子、女婿都要送辦，身為母親應該怎麼辦？這人事前就人反應會男扮女女裝，出現在沙丘一帶。

警方表示，目前全案依性騷擾防治法受理，另動用私刑部分，則將黃男等人依刑法妨害秩序罪究辦，雙方目前尚未提告，呼籲民眾如果發現可疑犯嫌，務請第一時間報請警方到場處理，切勿私刑處理，否則可能觸犯刑法罪責。

張男、黃男等人在台2線濱海公路追逐，後來雙方被警方依性騷擾、妨礙秩序等罪送辦。記者張議晨／翻攝
張男、黃男等人在台2線濱海公路追逐，後來雙方被警方依性騷擾、妨礙秩序等罪送辦。記者張議晨／翻攝

性騷擾

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