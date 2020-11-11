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辱警「白賊」無罪 法官：不能因感受決定是否犯罪
王姓小黃司機在台北市龍山寺外臨停等客人，被警察開單，辱罵警察是「白賊警察」，檢方依侮辱公務員罪起訴他；王辯稱沒犯意，台北地院審理認為，王自覺被誣陷，不是無端謾罵，並不構成刑法侮辱要件，判王無罪，可上訴。
檢方指控，2019年5月8日，王在龍山寺大門前臨時停車，萬華分局謝姓員警執行勤務，對王開罰單，王盼員警通融被拒絕，打開車門碰撞謝稱「亂開單」，並罵謝「白賊啦！白賊警察！」涉侮辱公務員、公然侮辱2罪。
法院開庭時，王辯稱，他開車門時不小心碰到謝，謝卻說他是故意撞人，才會接著說「警察不能白賊」，沒有妨害公務的犯罪故意。
法官審理認為，王主觀上自認被誣陷，才會脫口罵警察「白賊」，沒有侮辱告訴人的犯意，不能只因告訴人主觀感受決定他有沒有犯罪，因此，王不是無端謾罵警察，縱使用詞讓人難堪、不快，仍與侮辱公務員、公然侮辱罪的處罰要件不符 ，判無罪。
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