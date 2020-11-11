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車手求謹慎著西裝提領贓款 卻栽在行員以為他受騙

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

19歲廖姓車手本月9日前往銀行臨櫃提領詐騙不法所得新台幣51萬2千元，未料卻因金額過於龐大引起行員注意，擔心他受騙通報警方到場關切，被發現車手身分後當場以現行犯將他逮捕，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署。

據悉，廖日前因缺錢加入詐騙集團擔任車手，負責幫詐騙集團提領不法所得。9日中午他接到集團上游「好郝笑」指示，先將現金在戶頭互轉，確認帳戶未被凍結後，前往新莊警分局斜對面的銀行臨櫃提領新台幣51萬2千元。

廖為求謹慎，還著全套西裝跑到銀行準備提領不法所得，未料卻仍因年紀小卻提領大量現金，引起銀行行員注意，擔心他受騙通報警方到場關切；警方抵達後上前詢問，廖起先還謊稱錢是｢賭博網站贏來的」，接著又改口是「朋友欠款」卻愈說愈心虛。

員警經過廖男同意後查看其手機通訊軟體，立即發現他是詐騙提款車手，當場戳破他的謊言，將他依現行犯帶回派出所調查，並查扣現金51萬2千元，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署，並持續追查詐騙上游。

廖受詐騙集團上游「好郝笑」指使，前往銀行臨櫃提領新台幣51萬2千元。記者柯毓庭／翻攝
廖受詐騙集團上游「好郝笑」指使，前往銀行臨櫃提領新台幣51萬2千元。記者柯毓庭／翻攝
廖當場被警方逮捕，查扣現金51萬2千元。記者柯毓庭／翻攝
廖當場被警方逮捕，查扣現金51萬2千元。記者柯毓庭／翻攝
警方詢問後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝
警方詢問後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝

車手

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