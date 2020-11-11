民眾協助警察拘捕人犯若成植物人 北市修法補償450萬

台北市政府修正民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，致民眾人身傷亡或財物損失者，應予損失補償，若成植物人，發給慰問金提高為450萬元，每月並給與生活費提高為5萬元至6萬元，上午經議會法規會審議通過，將送大會二讀。

市警局表示，民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，從92公布施行至今沒有修正，針對文字內容和發給慰問金調整。市警局強調，該自治條例公布實施至今，尚無案例發生。

對於受傷及因傷致身心障礙的鑑定，以北市指定醫院的診斷證明書或鑑定報告為準。未來若有案例發生，致人身傷亡或財物損失者，將由市警局組成審議小組判定是否合乎規定。

針對第4條修正部分，民眾協助警察拘捕人犯，而致人身傷亡或財物損失者，損失補償全面提高，例如原條文，若成植物人，發給慰問金僅300萬元，每月並給與生活費4萬元至5萬元，修正後提高。