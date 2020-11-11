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民眾協助警察拘捕人犯若成植物人 北市修法補償450萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市政府修正民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，致民眾人身傷亡或財物損失者，應予損失補償，若成植物人，發給慰問金提高為450萬元，每月並給與生活費提高為5萬元至6萬元，上午經議會法規會審議通過，將送大會二讀。

市警局表示，民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，從92公布施行至今沒有修正，針對文字內容和發給慰問金調整。市警局強調，該自治條例公布實施至今，尚無案例發生。

對於受傷及因傷致身心障礙的鑑定，以北市指定醫院的診斷證明書或鑑定報告為準。未來若有案例發生，致人身傷亡或財物損失者，將由市警局組成審議小組判定是否合乎規定。

針對第4條修正部分，民眾協助警察拘捕人犯，而致人身傷亡或財物損失者，損失補償全面提高，例如原條文，若成植物人，發給慰問金僅300萬元，每月並給與生活費4萬元至5萬元，修正後提高。

其他補償標準修正，極重度障礙者發給慰問金375萬元，每月並給與生活費3萬元至5萬元；重度障礙者發給慰問金300萬元；中度障礙者發給慰問金225萬元；輕度障礙者發給慰問金150萬元。當場死亡者發給撫卹金600萬元，並支付殯葬費，最高以50萬元為限。 財物損失者，補助修復的必要費用；不能修復者，依損失財物之現值補助，補助金額以120萬元為限。

台北市議會法規會上午修正通過民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例修正案。記者楊正海／攝影
台北市議會法規會上午修正通過民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例修正案。記者楊正海／攝影

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