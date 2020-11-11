影／中檢今拍賣偽國家隊口罩製造機 193萬嫌貴流標

台中檢警9月間破獲漢賓國際有限公司老闆黃漢忠，涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，查扣口罩製造機等物，中檢今天拍賣國內首台口罩製造機（今2台耳帶機）及不織布原物料，拍賣底價為266萬元，僅黃姓男子1人領牌投標，但嫌太貴，經拍賣官連降價2次，依然流標。

領牌投標的黃姓男子表示，他本來有意願買，「口罩有市場500萬也值」，但後來想一想，他認為現在國內市場口罩不缺、需求不多，且只有他1個人領牌投標，因此打退堂鼓。

台中檢調今年9月初，破獲台北市漢賓國際有限公司老闆黃漢忠，涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，經檢調人員查獲，檢察官當時聲押黃獲准，10月底法官裁定黃以50萬交保。

檢察官當時查扣1台口罩製造機、2台耳帶機，以及製造口罩的熔噴不織布、親膚布、耳帶、壓條等，這些原物料可供製造200、300萬個口罩，中檢將這些查扣的口罩製造機等物，經送鑑價定出拍賣底價為新台幣266萬。

中檢拍賣國內首台口罩製造機，由主任檢察官林宏昌主持，今天上午前來領牌投標的人僅黃男1人，由檢察官張聖傳擔任拍賣官，張表示得標者執照必須自己去申請，由於現場僅黃男領牌投標，張表示底價為266萬元，但黃嫌太貴未出價。