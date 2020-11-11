北市男員警執行「掃黃」勤務趁機襲胸女警 遭訴性騷擾

北市一名蘇姓男員警今年8月間執行掃黃勤務時站在女警身後，趁她調整密錄器之際，伸出右手肘、手臂觸碰女方胸部。女警感到十分不舒服，憤而提告。台北地檢署調查後，日前依違反性騷擾防治法起訴蘇男。

檢方調查，今年8月24日，蘇男為執行分局指示的「淨城掃黃」勤務，下午3點44分與派出所女警等同仁共赴北市某旅店。蘇男眼觀四周大夥都在認真工作，沒人注意他的動作，趁女警調整掛在胸前的密錄器，故意站在她身後，於女方轉身時將身體向前傾靠。