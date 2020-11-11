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北市男員警執行「掃黃」勤務趁機襲胸女警 遭訴性騷擾
北市一名蘇姓男員警今年8月間執行掃黃勤務時站在女警身後，趁她調整密錄器之際，伸出右手肘、手臂觸碰女方胸部。女警感到十分不舒服，憤而提告。台北地檢署調查後，日前依違反性騷擾防治法起訴蘇男。
檢方調查，今年8月24日，蘇男為執行分局指示的「淨城掃黃」勤務，下午3點44分與派出所女警等同仁共赴北市某旅店。蘇男眼觀四周大夥都在認真工作，沒人注意他的動作，趁女警調整掛在胸前的密錄器，故意站在她身後，於女方轉身時將身體向前傾靠。
蘇男看準時機點，直接用右手肘、手臂觸碰女警胸部，女警當下嚇得不知所措，事後感到十分不舒服，向長官投訴並對蘇男提告。分局調查後，將蘇男依違反性騷擾防治法移送法辦。蘇男否認犯行，辯稱不小心觸碰，檢方不採信其辯詞，依法起訴。
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