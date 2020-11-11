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原綠營改披台聯又被控賄選 高雄議員連任後終無罪確定

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

台聯黨高雄市議員吳銘賜遭控前年選舉期間，涉以「幫助弱勢」包裝賄選，檢方起訴他及助理、選民共5人。一審認定吳銘賜與地方人士「水珍伯」共同捐善款物資，是延續多年慈善義舉，判5人皆無罪；上訴後，高雄高分院今上午維持原判，無罪確定，但其中1名被告邱姓選民審結前過世，判公訴不受理。

吳銘賜（55歲）今天在高雄市議會開會，他的胞兄代替到場聽判，得知無罪確定後，第一時間傳LINE告知好消息，走出法庭說「洗刷冤情！」也表示弟弟在前鎮、小港一帶長期做善事，買米等很多物資來幫助弱勢，不是選舉才做，怎可能還有錢去買票，批評此案是有心人為選舉「政治操作」想搞掉吳銘賜。

吳銘賜除了遭起訴涉犯選罷法，檢察官、同選區「落選頭」國民黨朱挺玗都對他提出民事當選無效之訴，不過民事一、二審傳喚選民作證後，認為吳是行善幫助，今年9月底判吳當選有效確定。

檢方起訴指控，吳銘賜在2018年5月到10月間，涉到洪姓選民住處交付4000元現金紅包，並表示「多多幫忙」，也到邱姓選民家給予1000元、白米2包及印有競選文宣的藥布，另外，吳的陳姓助理協助拿賄款給選民，吳、陳姓助理涉交付賄賂罪嫌，3選民涉投票受賄罪嫌。

吳銘賜出庭強調，自己長期捐贈物資關懷弱勢，也會捐給長期行善、綽號「水珍伯」的洪水珍從事慈善活動，有錄影證明他去探訪弱勢全程沒有拉票。

一審合議庭發現，洪姓選民有中度身障、供詞前後矛盾，勘驗後將調查局製作的此部分筆錄排除證據力，另也認定吳銘賜皆跟洪水珍共同關懷弱勢，贈米、紅包並沒約定要投給吳的對價關係，不構成行賄。

吳銘賜原為民進黨籍議員，2018年3月間黨內進行該選區的初選民調，他中箭落馬，改披台聯戰袍參選，卻在當年11月投票前幾天遭發動偵辦，他仍以第2高票當選連任，開票後赴高雄地檢署到案。

檢調在前年11月投票前夕發動偵辦高雄市議員吳銘賜（左），吳在開票順利連任後，自行到案。本報資料照
檢調在前年11月投票前夕發動偵辦高雄市議員吳銘賜（左），吳在開票順利連任後，自行到案。本報資料照
台聯黨高雄市議員吳銘賜遭控賄選，民事今年9月已判當選有效確定，刑事今判無罪確定。本報資料照
台聯黨高雄市議員吳銘賜遭控賄選，民事今年9月已判當選有效確定，刑事今判無罪確定。本報資料照

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