刀柄插女友下體「把你挖壞」再砍殺 變態男判關10年半

方姓男子前年質疑女友另結新歡，持水果刀刀柄插入女友下體性侵，嗆「要把你挖壞」、「不要給別人用」；事隔一個月，持刀砍殺女友至昏迷，一度病危險死，一、二審依強制性交、殺人未遂等罪判刑10年6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，方原先和女友同住租屋處，但因家暴而被發保護令，他也因和女友吵架，2018年10月初搬離租屋處。方2018年10月16日晚間帶1歲兒子到租屋處洗澡、哄睡，不滿女友返家後叫他離開，反而質疑女友另結新歡，先賞女友巴掌、壓制在床上，不顧女友哭泣喊不要，他用手伸入女友短裙、內褲性侵得逞。

女友趁機推開方後，跑到廚房拿水果刀對方喊「為何要這樣對我」、「要死一起死」，方上前搶刀，導致水果刀刀柄脫落，他拿刀柄強行插入女友下體，嗆聲「要把你挖壞掉」、「不要給別人用」，造成女友多處擦挫傷、下體受傷，直到兒子哭喊爸爸，他才停手，鄰居聽聞吵架聲要求管理員報警處理。

事隔1個月，方到租屋處拿兒子的健保卡，想查看女友手機遭拒，兩人互搶手機時，方拿出水果刀砍殺女友胸部、背部、四肢多刀，直到方的姊姊打電話來，他才暫時停手，女友接起電話說「姊姊我快死了，快幫我報警」，電話掛斷後，方仍持刀猛刺女友，直到警方到場，女友表示「我要死了」隨即昏倒，送醫一度病危險死。