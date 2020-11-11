國民黨「三中案」審了2年多 蔡正元還是限制出境

台北地院審理國民黨涉賤賣黨產「三中案」等，案情錯綜複雜，審理費時，為防止被告逃匿，日前裁定國民黨前副秘書長蔡正元、洪菱霙夫婦、前國民黨中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清4人限制出境、出海8個月，至2021年6月止。

最高檢前特偵組偵辦「三中案」曾簽結，台北地檢署重辦，2018年7月10日起訴前總統馬英九、蔡正元、洪菱霙、蔡的岳父洪信行、張哲琛、汪海清，至今無人認罪；蔡正元、洪菱霙、張哲琛、汪海清偵查中被限制出境，法院審理逾2年，他們還是維持限制出境狀態。

刑事訴訟法規定，審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年；蔡正元、洪菱霙、張哲琛、汪海清多次主張沒有逃亡之虞、聲請解禁，都被裁定駁回。

裁定指出，蔡正元、洪菱霙因業務侵占等案，2017年11月14日偵查中限制出境、出海；2018年7月12日移審法院，同年8月3日訊問後繼續限制2人出境、出海，今年2月17日，法院再依法對蔡正元、洪菱霙限制出境、出海8月。

不過，因限境期間將屆，法院給蔡正元、洪菱霙陳述機會，審酌2人涉犯重罪嫌疑重大，所犯罪如經成立罪責不輕，且有後續民事追償風險，審酌蔡有在美求學經歷，又於大陸攻讀博士，加上洪女在香港的銀行有100多萬元美金資產，裁定2人繼續限境，若有正當原因得聲請暫時解禁。

至於張哲琛、汪海清部分，裁定書指出，張哲琛也有在美求學經歷，張所育子女3人均長年在美國定居、工作，而汪海清在海外有資產，女兒在美國生活，張、汪都有在海外長期居住的能力，有逃亡之虞，也繼續限制出境，2人與蔡正元、洪菱霙一樣，如有正當原因可以聲請暫時解禁，由法院視情狀准駁。