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11月女嬰哭鬧遭爸爸徒手捶死 上訴改判...還是18年徒刑
林姓男子因家裡開銷與父親爭執，心情不佳又聽到11個月大的女兒哭鬧，徒手捶擊女兒頭部、胸部，幼女顱內骨折、出血，妻子發現後送醫仍不治。桃園地院認為林可預見女嬰死亡，卻下手凶殘，依家暴殺人罪判他18年徒刑。林上訴，高等法院雖撤銷原判決，但認為他殺人、又是累犯，仍維持18年刑度。
去年4月23日清晨，林姓男子（23歲）因為女兒哭不停，突然情緒失控，竟捶擊女兒頭部及胸部，造成女兒頭、胸部多處外傷及臚內骨折、出血等重傷。在廚房泡完牛奶的林妻（20歲）發現女兒奄奄一息，急得將她送醫。
警方調查時，林妻一度說是女兒從床上滾下才撞到頭，但檢察官相驗時發現女嬰頭、胸有多處外傷，法醫還驗出女嬰顱內骨折、出血及心臟、肝臟挫裂等多重器官損傷、出血性休克死亡。檢察官懷疑另有內情，桃園市政府也向桃園地檢署控告林妻涉家暴殺人罪。
檢方調查，當時女嬰的姊姊在場，發現「爸爸用腳踢妹妹手、腳、肚子」，而林的岳母也曾向社會局通報女婿虐兒。林妻事後坦承在廚房泡牛奶後，發現女兒呼吸不對勁、臉色發青，但她否認毆女。
桃檢指出，林坦承與父親因為家裡開銷問題吵架，心情不好又聽到小女兒哭鬧，才會情緒失控。桃園地院認為每個人的生命都是無價的，都該受到尊重與保護，林只因情緒不佳，就狠捶年僅11月大、毫無承受能力的女嬰，手段十分凶殘。因林的父親、岳母等家人求情，他的另2名稚子也被社會局安置，桃院判他18年徒刑。
高等法院10月14日辯論終結時，林仍否認殺人罪，僅承傷害致死；法官詢問「你知道猛力打嬰幼兒胸、腹，會造成嚴重傷害嗎？」，他回「不知道」，並說「不知會這麼嚴重」。
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