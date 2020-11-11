水電工趁女友短暫離開偷上酒醉閨蜜 DNA露餡判3年7月

李姓女子去年9月29日晚間約女友閨蜜到台南市北區租屋處客廳飲酒聊天，黃姓水電工見閨蜜已酒醉躺臥沙發上乘機親吻及摸胸，又趁女友不在場時，閨蜜酒後意識模糊，迅速提槍硬上得逞，一審認黃犯乘機性交罪處3年6月徒刑，他否認與女方性交，不服上訴，二審認黃曾有公共危險前科是累犯，加重其刑，改處3年7月徒刑，可上訴。

黃坦承，當天和李女及其女性友人等飲酒後，親吻對方嘴巴及胸部。他否認與女方性交，指女方當晚嘔吐，並與女友交談，應屬於清醒的狀態。但女方內褲及陰部採到其精子細胞DNA，他辯稱，當日與女友有在房間與客廳發生性行為，可能有滴出來，沒有擦掉，不知道對方是怎麼取得精子細胞。

台南高分院合議庭認為，女方經採驗鑑定得被告精子細胞DNA的部位分別是在內褲褲底底層及陰道深處，當時女方酒醉睡臥沙發時，衣著整齊，因此，即便該沙發上因黃與女友性交後所遺留精液，若受沾染也應僅及其外衣與外褲，不致沾染內褲褲底底層，甚至進入陰道內部。

女方指出，當日凌晨在李女租屋處客廳遭其男友強制性交，她當時昏昏沉沉，酒醉癱軟在那邊，但是還有點意識可以喊李女的小名。她說，只要李女離開客廳，黃就會摸她胸部或親嘴巴，感覺有長長的異物（陰莖）進入陰道，直至起床時，感覺有東西流出來。

她說，性交過程印象中是蠻快的，可是有點痛，他應該有射精，因為有東西流到她的內褲上；她當時沒有力氣，只有一直在叫李女的小名，但李女好像沒有聽到。清醒起床後，她跟李女講說「妳男朋友好像對我做了不好的事情」，立刻坐車到派出所報案。