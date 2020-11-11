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派出所長和警員拒越南逃逸船員行賄 台中市長表揚

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局三田派出所所長陳俊佑和警員查獲越南籍逃逸船員，對方企圖行賄警方，警悍然拒絕，獲選為獎勵廉潔楷模人員，台中市長盧秀燕昨表揚所長陳俊佑等人。

清水警分局三田派出所所長陳俊佑，原任職沙鹿分駐所副所長、警員陳羿廷去年1月30日晚上執行春節「加強重要節日安全維護」巡邏勤務時，在沙鹿區鎮政路銀樓巡簽，適逢一名越南籍的逃逸船員HOANG DINH THUAN，在銀樓內變賣黃金，見警在門口以為要查緝他到案，立即逃跑至該銀樓三樓落地窗簾後躱避。

警方發現後，上樓查獲，事後逃逸船員在巡邏車上企圖以1萬2000元行賄，遭警方悍然拒絕，全案並依貪汙治罪條例移送台中地檢署偵辦。

逃逸越南籍船員HOANG DINH THUAN表示，他5年前選擇從高雄港逃逸，主要目的就是希望停留台灣多賺一點錢，平時從事農工所得都買金飾保存，因越南父親生病需用錢，才會變賣換取現金5萬多元寄回家用，至於向警方行賄，主要動機是希望不要被警方逮捕，他需要繼續在台工作賺錢養家。

所長和警員經清水警分局推薦參加台中市政府今年度獎勵廉潔楷模，在95名推薦人員中，獲得市府評定為今年度廉潔楷模，昨天在市政府接受表揚，同仁獲知消息一致認為實至名歸。

清水警分局表示，清廉行政是警察機關極為重視的操守要求，警察機關工作性質與民眾生活息息相關，全體警察都能體認警察工作推動重要性，每人都具有以警察為榮的榮譽感，今年陳員2人獲選廉潔楷模，將能帶動警察機關廉潔風氣，使警察工作能順利推動。

台中市長盧秀燕昨表揚廉潔楷模警員陳羿廷。圖/警方提供
台中市長盧秀燕昨表揚廉潔楷模警員陳羿廷。圖/警方提供
台中市長盧秀燕昨天表揚廉潔楷模，清水警分局三田派出所所長陳俊佑。圖/警方提供
台中市長盧秀燕昨天表揚廉潔楷模，清水警分局三田派出所所長陳俊佑。圖/警方提供

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