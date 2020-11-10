海巡破獲逾私菸 澎檢迅速起訴陸籍船員13人

海巡署第八海巡隊10月30日查獲陸船在澎湖岸際交易私菸，澎湖地檢署今日依違反兩岸人民關係條例、菸酒管理法，起訴包括巴拿馬籍貨輪及接駁的中國籍漁船共13名中國籍船員。

海巡署艦隊分署第八海巡隊10月30日晚間7時多，查獲「MINGXlA」巴拿馬籍貨輪、大陸籍漁船「浙台漁運號」在澎湖海域接駁私菸，查扣私菸1萬1158箱。

檢方起訴指出，貨輪上的大陸籍謝姓船員7人，自福建省寧德市一處港口出發，10月2日到達越南CAILAM港，隔天完成裝載菸品1萬1158箱後出港，並依指示7日晚間在福建省東山島外海等候接運私菸大陸籍船舶；「浙」船則是從福建省寧德市一處漁港出發，前往與貨輪會合。

澎檢調查，兩船會合後因風急浪高、海象不佳以致難以併靠，因此一同駛入澎湖距虎井南約2浬處的我國領海，在10月29日晚間11時多起卸運菸品；隔天下午5時多，在澎湖距鎖港東南約0.5浬處我國領海內再度會合，繼續將私菸卸運到漁船上。

直到當晚7時多，艦隊分署第八海巡隊接獲第13巡防區通報，派遣3艘艦艇前往查緝，當場查獲「浙」船上私菸1萬多箱；經追緝逃往外海的貨輪扣得其餘菸品。

經檢察官指示兩艘船舶上包括貨主、船長及船員共13名大陸籍人士，先依法進行隔離檢疫，並於隔離檢疫期間內透過遠距訊問，對13名大陸籍被告完成偵訊，今天提起公訴，並聲請將扣案私菸依法宣告沒收。